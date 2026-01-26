黃仁勳29日抵台何時會面蔣萬安？李四川：時間地點配合輝達

輝達落腳北士科，北市副市長李四川今天下午主持都委會，輝達案的都市計畫變更順利通過。對於何時市長蔣萬安與輝達執行長黃仁勳會面？李四川被問及是否與黃仁勳約好時間？李說，黃仁勳29日到台灣，由黃來決定哪一天見面。至於是否到現場？會由輝達來決定，北市府配合。

李四川今天下午主持都委會，審議輝達案的都市計畫變更，今天順利通過之後，接下來輝達落腳北士科就能在農曆年前簽約。

由於黃仁勳29至31日來台參加輝達尾牙，市長蔣萬安先前已經發邀請函約黃仁勳見面，李四川今天說，原則上還是尊重輝達的決定，黃仁勳到台灣，由他來決定哪一天，原則上再來進一步的規畫：至於是否到北士科現地？李說，所有的活動、所有的計畫，就由輝達來決定，我們會來配合。

市長蔣萬安月底會趁這次黃仁勳來台參加員工尾牙，當面向黃說明目前輝達進度、及北士科未來規畫，至於形式、時間目前都還在跟輝達方面討論中。

據了解，原北市府規畫要邀黃仁勳到北士科現地看，不過因目前T17、T18還是兩塊地，預計都市計畫變更後才會合併為一大塊地，所以這次黃仁勳來台，與市長蔣萬安會面的行程、時間如何規畫，還是要尊重輝達總部的安排。