快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

輝達都計通過 藍綠議員籲市府：交通配套要想好

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員曾獻瑩則說，北市科的交通跟道路的容量，因為輝達等科技廠商的進駐，勢必會面臨相當擁塞的情況。圖／北市議員曾獻瑩提供
北市議員曾獻瑩則說，北市科的交通跟道路的容量，因為輝達等科技廠商的進駐，勢必會面臨相當擁塞的情況。圖／北市議員曾獻瑩提供

台北市都市計畫委員會今天拍板，輝達海外總部的T17、18基地，相關土管、都計管制修正通過，不過在綠覆率部分仍維持80％。北市議員紛紛談到北士科當地交通議題，在淡北道路將動工、輕軌又要等8到10年，呼籲市府要儘早規畫相關配套。

民進黨北市議員林延鳳談到交通問題，她說，未來淡北道路銜接台北段的工程即將啟動，塞車的狀況也會更加劇，現在「條條大路都塞車」的狀況，即使設置輕軌的評估作業將要啟動，也沒有辦法解決眼前塞車的問題。

林延鳳說，更何況輕軌工程動輒8到10年，「請問我們士林北投交通的狀況應該要怎麼處理？」希望蔣萬安必須要拿出配套來，讓大家看見解決市政的能力。

國民黨北市議員曾獻瑩則說，北市科的交通跟道路的容量，因為輝達等科技廠商的進駐，勢必會面臨相當擁塞的情況，尤其社子輕軌也需要8到10年完工，也是相當緩不濟急。所以未來或許可以考慮發展所謂的自動駕駛的公車定點，或者是固定路線的循環的接送，來緩解現在駕駛人力不足。

另外，針對輝達綠覆率部分，曾獻瑩說，綠覆率達到80%並沒有太多技術上的困難，所以輝達應該可以達到80%沒有問題，如果因為一些設計上窒礙難行的地方，那麼再由都委會很多專家學者來討論，這相差的10%是不是有可能用其他的方式來做一個補償，也不至於影響到整體投資案。

北市議員林延鳳說，當地未來淡北道路銜接台北段的工程即將啟動，塞車的狀況也會更加嚴重。圖／北市議員林延鳳提供
北市議員林延鳳說，當地未來淡北道路銜接台北段的工程即將啟動，塞車的狀況也會更加嚴重。圖／北市議員林延鳳提供

輝達 輕軌 塞車 都市計畫 蔣萬安

延伸閱讀

輝達進駐北士科 北市都委過關合併T1718完整基地

黃仁勳周六「兆元宴」燒熱AI題材 類股增添想像空間

VR伺服器...今年主打星

藍白放行TPASS逕付二讀 曾獻瑩曝北市已做這件事

相關新聞

黃仁勳29日抵台何時會面蔣萬安？李四川：時間地點配合輝達

輝達落腳北士科，北市副市長李四川今天下午主持都委會，輝達案的都市計畫變更順利通過。對於何時市長蔣萬安與輝達執行長黃仁勳會...

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

輝達海外總部落腳台北市北士科T17、T18基地，針對輝達提出的基地、土管等修改需求，今北市府都市計畫委員會中，北市副市長...

陳冲：卡尼惹怒川普金句 不是針對台灣但值得國內領導人深思

新世代金融基金會董事長陳冲今(26)日表示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前在世界經濟論壇（WEF）金句連連...

立委關切美日債券風險升溫 楊金龍：外匯存底債券部位將動態調整

日本公債殖利率近期飆升，引發拋售潮；另一方面，美國國債也因為格陵蘭議題，加劇歐洲可能「拋售美債」的疑慮，立委王鴻薇26日...

影／滿足輝達進駐北士科 都委會同意T17、T18基地合併

台北市都委會下午審議通過輝達進駐北投士林科技園區案。由副市長李四川主持會議，會中拍板廢除 T17、T18 街廓間 15 ...

都委會過了！迎輝達農曆年前簽約 下一步拚6月開工

輝達落腳北士科，北市副市長李四川今天下午主持都委會，輝達案的都市計畫變更順利通過。李四川都委會後受訪表示，上周輝達的投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。