輝達都計通過 藍綠議員籲市府：交通配套要想好

台北市都市計畫委員會今天拍板，輝達海外總部的T17、18基地，相關土管、都計管制修正通過，不過在綠覆率部分仍維持80％。北市議員紛紛談到北士科當地交通議題，在淡北道路將動工、輕軌又要等8到10年，呼籲市府要儘早規畫相關配套。

民進黨北市議員林延鳳談到交通問題，她說，未來淡北道路銜接台北段的工程即將啟動，塞車的狀況也會更加劇，現在「條條大路都塞車」的狀況，即使設置輕軌的評估作業將要啟動，也沒有辦法解決眼前塞車的問題。

林延鳳說，更何況輕軌工程動輒8到10年，「請問我們士林北投交通的狀況應該要怎麼處理？」希望蔣萬安必須要拿出配套來，讓大家看見解決市政的能力。

國民黨北市議員曾獻瑩則說，北市科的交通跟道路的容量，因為輝達等科技廠商的進駐，勢必會面臨相當擁塞的情況，尤其社子輕軌也需要8到10年完工，也是相當緩不濟急。所以未來或許可以考慮發展所謂的自動駕駛的公車定點，或者是固定路線的循環的接送，來緩解現在駕駛人力不足。