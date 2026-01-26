輝達台灣總部今都委會審查 李四川：農曆年前簽訂所有合約
輝達（NVIDIA）台灣總部進駐行政審查作業，台北市副市長李四川26日表示，這次都委會的變更審查重點有四項，包括放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口；至於簽約時間，他說，原則上一定會在農曆過年前把所有的合約全部簽訂。
都委會26日討論變更審查重點有四項，包括放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口。針對道路合併，李四川指出，道路合併完了以後，原來的道路的面積有部分把它移到福國路5公尺，那再移到士科路5公尺。所以原來福國路40米就變成45米，士科路就會從原來15米就變成20米，所以道路的這一個部分大概應該沒有問題。
他強調，中間還有一些文字修正、還有部分委員也有建議，例如針對輝達進駐之後的產業發展，要增加說明；在建蔽率的部分，立容率因為建物沒有垂直的部分，所以無法達到，但是平面的綠覆率仍會依照新規定，也就是開放空間要達到80％，這部分在都委會裡面，所有委員仍堅持依照新規辦理。
至於與輝達執行長黃仁勳的簽約時間，李四川強調還是尊重輝達的決定，由他決定是哪一天，以及看現場、或是相關活動，都是由輝達決定、北市府來配合，至於是否為29日或30日，主要還是跟他們母公司討論，因為簽約上還有議價等相關行政作業，一定會在農曆年前把所以合約全部簽訂。
