快訊

睽違8年點頭客串 林志玲「絕美民國造型」提前曝光

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

快摸延長線！出現1狀況速拔插頭「你在和死神拔河」 消防員曝2方法改善

輝達台灣總部今都委會審查 李四川：農曆年前簽訂所有合約

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市下午舉行輝達案都市計畫委員會審議，由副市長李四川主持。記者林伯東／攝影
台北市下午舉行輝達案都市計畫委員會審議，由副市長李四川主持。記者林伯東／攝影

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐行政審查作業，台北市副市長李四川26日表示，這次都委會的變更審查重點有四項，包括放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口；至於簽約時間，他說，原則上一定會在農曆過年前把所有的合約全部簽訂。

都委會26日討論變更審查重點有四項，包括放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口。針對道路合併，李四川指出，道路合併完了以後，原來的道路的面積有部分把它移到福國路5公尺，那再移到士科路5公尺。所以原來福國路40米就變成45米，士科路就會從原來15米就變成20米，所以道路的這一個部分大概應該沒有問題。

他強調，中間還有一些文字修正、還有部分委員也有建議，例如針對輝達進駐之後的產業發展，要增加說明；在建蔽率的部分，立容率因為建物沒有垂直的部分，所以無法達到，但是平面的綠覆率仍會依照新規定，也就是開放空間要達到80％，這部分在都委會裡面，所有委員仍堅持依照新規辦理。

至於與輝達執行長黃仁勳的簽約時間，李四川強調還是尊重輝達的決定，由他決定是哪一天，以及看現場、或是相關活動，都是由輝達決定、北市府來配合，至於是否為29日或30日，主要還是跟他們母公司討論，因為簽約上還有議價等相關行政作業，一定會在農曆年前把所以合約全部簽訂。

輝達 李四川 黃仁勳

延伸閱讀

本周「李劉會」沒了？李四川這麼說…重申選舉一定要勝利

藍營新北市長參選人協調不成會分裂？劉和然：破壞情誼不值得

藍新北市長人選何時談？侯友宜：大家放心我們常聯繫

藍營新北市長人選未定 劉和然：無預設立場 依期程協調

相關新聞

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

輝達海外總部落腳台北市北士科T17、T18基地，針對輝達提出的基地、土管等修改需求，今北市府都市計畫委員會中，北市副市長...

陳冲：卡尼惹怒川普金句 不是針對台灣但值得國內領導人深思

新世代金融基金會董事長陳冲今(26)日表示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前在世界經濟論壇（WEF）金句連連...

立委關切美日債券風險升溫 楊金龍：外匯存底債券部位將動態調整

日本公債殖利率近期飆升，引發拋售潮；另一方面，美國國債也因為格陵蘭議題，加劇歐洲可能「拋售美債」的疑慮，立委王鴻薇26日...

輝達台灣總部今都委會審查 李四川：農曆年前簽訂所有合約

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐行政審查作業，台北市副市長李四川26日表示，這次都委會的變更審查重點有四項，包括放寬建蔽...

加拿大總理呼籲中型國家覺醒 陳冲引用金句：不知叫醒台灣政壇沒？

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今年1月在世界經濟論壇（WEF）金句連發，引發川普震怒，將卡尼貶稱為州長。但新世...

三大因素支撐 台經院上修今年GDP至4.05%

內需回穩，景氣動能浮現。台灣經濟研究院今（26）日公布今年經濟成長率上修至4.05%，較前次預測上調1.45個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，在人工智慧（AI）相關投資持續擴展、關稅干擾逐步淡化，以及民間消費動能回升等三大因素支撐下，整體經濟表現優於原先預期，是此次經濟成長預測上修的主要關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。