輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北即時報導
輝達T17、18基地。圖／擷取自公展計畫書
輝達T17、18基地。圖／擷取自公展計畫書

輝達海外總部落腳台北市北士科T17T18基地，針對輝達提出的基地、土管等修改需求，今北市府都市計畫委員會中，北市副市長李四川表示，綠覆率還是要達到今年新擬定的80％，以及車輛進出口要按照委員意見修改，不要影響交通出入，其餘部分就照案通過。

都委會中，產業發展局報告輝達海外總部希望能仿效美國總部低量體、高建蔽率的特殊形式，包含原基地間15公尺寬計畫道路廢除，並於士科路、福國路側新畫設5公尺道路用地，並臨道路側均得設置停車場出入口。

同時，總部建築物將採高建蔽率、低量體建築物的形式設計，即下方內縮，向上向外延伸突出遮簷的設計形式，因此T17、T18基地法定建蔽率由50%調整為70%，並解除建築物最大對角線、最大牆面線的限制。

另外，開放空間系統酌予調整為臨路側皆留設8公尺帶狀式開放空間，另為保留基地地下層彈性規畫，放寬退縮留設開放空間下方得進行開挖。

產發局報告，針對土地使用管制修訂，希望以建蔽率70％、容積率為300％，其餘比照科技產業專用區規定辦理。而都市計畫管制要點修正部分，是希望臨路側應退縮8公尺寬帶狀式開放空間，上方得設置頂蓋或遮簷，地面層應要提供人行通道且淨高大於4公尺。

針對綠容率要求、放寬綠覆率要求從80%降至70%，市府方則表示，綠容率同意豁免，綠覆率則建議維持80%以上。

李四川最後裁示，車輛進出口，就是依照委員建議修改，不要影響到出入口，綠容率及今年實施的綠覆率，原則上同意綠覆率還是要達到今年擬定的80％；至於一些文字修正部分，會後都發局修正，其餘的部分就照案通過，原則上按市府回覆辦理。

不過，由於會議開放民眾進場，出席發言的民眾在會後表達抗議，「400億投資，沒有回饋金。」

