立委關切美日債券風險升溫 楊金龍：外匯存底債券部位將動態調整

日本公債殖利率近期飆升，引發拋售潮；另一方面，美國國債也因為格陵蘭議題，加劇歐洲可能「拋售美債」的疑慮，立委王鴻薇26日針對日本、美國公債風險升溫，詢問中央銀行有何因應對策？央行總裁楊金龍則回應，對於外匯存底資產，特別是債券部分，將會隨時動態調整。

立法院財政委員會26日邀集六大財經部會首長就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

立委羅明才指出，股市為經濟櫥窗，隨著台灣飛越三萬點，他詢問中央銀行總裁楊金龍，台灣股市會繼續有亮點嗎？

楊金龍回應，這一次股市亮點還是在於科技股，加上這一次關稅經貿談判，對於傳產也有利多，因為過去一年傳產在股市的表現不是很好，但也許會慢慢好一點。

另外，立委王鴻薇則表示，上週國際債券市場經歷震驚，包括日本公債殖利率飆漲、價格暴跌，進一步延續到美國國債，隨著格陵蘭問題情勢升高，許多歐洲國家，特別是丹麥、瑞典、荷蘭的退休基金或私人基金決定要拋售美債。她表示當川普把關稅當成武器；另一方面則有國家把資產當成武器。

王鴻薇也詢問，由於台灣是持有美國公債國前十大，對於後續是否有哪些對策？對此，楊金龍回應，基本上對於外匯存底，特別是債券部分，隨時動態調整。王鴻薇進一步詢問，有可能隨時減持？楊金龍則說，看如何做最適當、也會做降低風險的動作。

王鴻薇再詢問，IMF點名台灣的美元曝險倍數過高，倍數達45倍，遠高於南韓的25倍，她也提醒，全球的債券市場近期風險升溫，尤其現在大家都不看好日本國債，且拋售壓力也非常大，隨著高市早苗宣布解散眾議院的這段時間內，恐怕不穩定性更高，在全球債券風險高漲的情況下，台灣美元曝險又這麼高，究竟有何對策？

楊金龍表示，針對IMF的示警，事實上台灣美元曝險倍數沒有這麼高，根據央行計算，台灣倍數為22倍，跟南韓差距不大。王鴻薇則建議，中央銀行總裁應寫信向IMF澄清並要求更正，楊金龍則說，「這是小題」，不必要寫信，「我在國會殿堂來說明，45倍是不正確的就足夠。」也直言，IMF並未精確掌握到倍數。