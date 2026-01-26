美債波動加劇 央行：外匯存底採動態調整策略

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，地緣政治紛擾引發市場資產「去美化」聲浪。立委關注美債波動加劇，央行外匯存底部位是否調整；央行總裁楊金龍今天表示，外匯存底採動態調整策略，必要時會有降低風險的作法。

川普政府政策的不確定性，導致市場去美元化聲音不斷，日前更傳出北歐退休基金大砍美債部位，引發關注。

國民黨立委王鴻薇今天於立法院財委會質詢時指出，川普將關稅作為武器，部分國家則把資產作為武器，開始拋售美國國債；近期美國及日本國債都陷入動盪，台灣是美國境外主要公債持有國之一，名列第10，央行外匯存底也持有大量美債，是否會調整或減持。

楊金龍表示，外匯存底當中，特別是債券部分，央行採取動態調整策略，會視情況做出最適當的策略。

王鴻薇追問，是否會有降低風險的動作，楊金龍回答「那當然」。

王鴻薇也關切，IMF最新的全球金融穩定報告點出台灣與韓國暴露於匯率風險的美元計價資產相當高，韓國為25倍，台灣則高達45倍。

楊金龍說明，IMF對台灣實際情況沒那麼了解，根據央行估算，其實數值應為22倍，與韓國25倍差異不大。

王鴻薇認為，央行應寫信要求IMF澄清，避免影響金融機構信心。楊金龍表示，這是小題、很easy，沒有必要如此，而且IMF報告出爐時，台灣金融市場也沒有太驚慌。