快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

美債波動加劇 央行：外匯存底採動態調整策略

中央社／ 台北26日電

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，地緣政治紛擾引發市場資產「去美化」聲浪。立委關注美債波動加劇，央行外匯存底部位是否調整；央行總裁楊金龍今天表示，外匯存底採動態調整策略，必要時會有降低風險的作法。

川普政府政策的不確定性，導致市場去美元化聲音不斷，日前更傳出北歐退休基金大砍美債部位，引發關注。

國民黨立委王鴻薇今天於立法院財委會質詢時指出，川普將關稅作為武器，部分國家則把資產作為武器，開始拋售美國國債；近期美國及日本國債都陷入動盪，台灣是美國境外主要公債持有國之一，名列第10，央行外匯存底也持有大量美債，是否會調整或減持。

楊金龍表示，外匯存底當中，特別是債券部分，央行採取動態調整策略，會視情況做出最適當的策略。

王鴻薇追問，是否會有降低風險的動作，楊金龍回答「那當然」。

王鴻薇也關切，IMF最新的全球金融穩定報告點出台灣與韓國暴露於匯率風險的美元計價資產相當高，韓國為25倍，台灣則高達45倍。

楊金龍說明，IMF對台灣實際情況沒那麼了解，根據央行估算，其實數值應為22倍，與韓國25倍差異不大。

王鴻薇認為，央行應寫信要求IMF澄清，避免影響金融機構信心。楊金龍表示，這是小題、很easy，沒有必要如此，而且IMF報告出爐時，台灣金融市場也沒有太驚慌。

央行 楊金龍

延伸閱讀

王鴻薇批聯輔基金會成綠「敗選退輔會」 創意私房會員也被安插位置

川普政府取得美國稀土10%持股 強化關鍵礦產布局

川普喊對加國課100%關稅

美總統心腹爆料 「唐羅主義」意在削弱大陸

相關新聞

陳冲：卡尼惹怒川普金句 不是針對台灣但值得國內領導人深思

新世代金融基金會董事長陳冲今(26)日表示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前在世界經濟論壇（WEF）金句連連...

美國為何願意將關稅降至15%？ 楊金龍：安全戰略思考、台灣仍可信賴

台美關稅談判敲定，爭取到對等關稅調降為15％且不疊加，央行總裁楊金龍26日指出，主因是美國需要台灣產品，就美國的安全戰略...

藍揭中小企業聯輔基金會疑雲 名單驚見創意私房「高級會員」

國民黨立委王鴻薇、羅智強26日召開記者會，並出示相關事證，針對財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會，內部人士遭疑酬庸、毫無...

加拿大總理籲中型國家覺醒 陳冲：台灣政壇醒了沒？

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，雖然擔任加拿大總理不滿1年，但對全球金融界而言，卡尼（Mark Carne...

立委關切美日債券風險升溫 楊金龍：外匯存底債券部位將動態調整

日本公債殖利率近期飆升，引發拋售潮；另一方面，美國國債也因為格陵蘭議題，加劇歐洲可能「拋售美債」的疑慮，立委王鴻薇26日...

三大因素支撐 台經院上修今年GDP至4.05%

內需回穩，景氣動能浮現。台灣經濟研究院今（26）日公布今年經濟成長率上修至4.05%，較前次預測上調1.45個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，在人工智慧（AI）相關投資持續擴展、關稅干擾逐步淡化，以及民間消費動能回升等三大因素支撐下，整體經濟表現優於原先預期，是此次經濟成長預測上修的主要關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。