三大因素支撐 台經院上修今年GDP至4.05%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台灣經濟研究院26日公布今年經濟成長率上修至4.05%。路透
景氣回穩動能浮現。台灣經濟研究院26日公布今年經濟成長率上修至4.05%，較前次預測上調1.45個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，在人工智慧（AI）相關投資持續擴展、關稅干擾逐步淡化，以及民間消費動能回升等三大因素支撐下，整體經濟表現優於原先預期，是此次經濟成長預測上修的主要關鍵。

孫明德指出，今年民間消費可望回溫，主因去年基期偏低，加上投資動能改善，今年民間投資年增率接近3%；外銷出口方面，在AI相關需求持續擴大帶動下，成長表現同樣看好。

內需表現亦成為此次預測上修的關鍵支撐。台經院院長張建一分析，內需回溫背後有兩大因素，一是股市表現穩健，帶動財富效果，支撐消費信心；二是汽車市場表現優於預期，部分需求來自前期觀望買盤集中釋放，隨關稅政策逐步明朗，有助帶動汽機車相關消費，進一步推升整體內需表現。

在對外部門方面，台經院預估，今年出口金額可達7,294億美元，年增13.84%，貿易餘額為1,943億美元。物價方面，由於主計總處公布2025年全年消費者物價指數（CPI）年增率為1.66%。

台經院認為，隨著油價回落，加上服務類價格在近年高基期下維持相對穩定，整體CPI漲幅持續趨於收斂；惟氣候變遷、勞動力短缺及地緣政治風險等不確定因素仍存，預料將對通膨降溫速度形成一定制約，預估今年CPI成長率仍為1.66%，總體表現平穩。

台經院也同步公布去年12月營業氣候測驗點，三大產業同步走揚。其中，製造業為97.22點，已連續六個月上揚；服務業92.44點，連續三個月上升；營建業則為102.45點，結束先前走跌，轉為回升。

台經院提醒，後續仍須關注三大不確定因素，包括美國關稅政策的法律與行政變數、AI相關投資是否出現修正，以及中國內需疲弱與產能過剩對全球市場的外溢影響，相關變化恐牽動台灣出口與內需表現，值得持續觀察。

