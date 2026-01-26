美國為何願意將關稅降至15%？ 楊金龍：安全戰略思考、台灣仍可信賴

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
立法院財政委員會就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告邀請多個部會官員報告並備質詢，中央銀行總裁楊金龍（左起）、行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽、經濟部次長何晉滄、金管會主委彭金隆列席備詢。記者陳正興／攝影 陳正興
台美關稅談判敲定，爭取到對等關稅調降為15％且不疊加，央行總裁楊金龍26日指出，主因是美國需要台灣產品，就美國的安全戰略角度而言，還是相對認為台灣是Reliable（可靠的）。

立法院財政委員會26日邀集六大財經部會首長就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

立委郭國文詢問央行總裁楊金龍，隨著台灣對美貿易逆差越來越嚴重，在逆差國排名越來越前面，為何關稅會從25%，降至15%且不疊加？楊金龍也釋出個人看法，他認為，因為美國需要台灣產品。

郭國文指出，經濟安全不是只有經濟安全，背後也會思考國家安全，從國家安全的角度來思考，台灣整體的經濟戰略轉向，從過去的西進到現在的東進，他也提出數據，2011年台灣對中投資金額143.8億美元、對美投資7.3億美元；直到2024年，對中投資大降了七成，對美投資則增加近20倍。

郭國文也詢問，從國安的角度，美國需要台灣的產品，但對美貿易順差數字仍必須持續降低，過去總裁曾提出減少對美貿易順差的做法，包括擴大對美採購軍品、能源、農產品等。

對於如何降低對美貿易順差，楊金龍也說，除了上述的採購之外，若可以的話，能源也盡量能夠提高一些，但他認為，台灣對美投資本身也會減少對美順差。

另外，楊金龍也指出，到目前為止，美國對台灣的逆差雖然高，但基本上就整個逆差而言，雖然台灣高居第4位，但前三名逆差規模更是龐大，換句話說，台灣的逆差占所有逆差當中，比重也不是最高。他強調，就美國的安全戰略角度而言，還是相對認為台灣是Reliable（可靠的），逆差不是最主要的優先選項，認同「國安思考大過於貿易逆差」的說法。

郭國文也提醒，在數位貿易方面，隨著台灣近年高度依賴美國雲端、AI 與社群廣告服務，但因支付款項多匯往美國科技公司的愛爾蘭子公司，導致官方統計將其列為對愛爾蘭服務進口，未能真實反映台灣對美服務貿易的龐大支出，具有「隱形數位服務逆差」。

