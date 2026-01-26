清運單價自千元飆升至萬元 劉佩真：土方之亂恐變相支撐房價

「土方之亂」恐變相支撐房價。台灣經濟研究院26日指出，去年底不動產業景氣雖受年底交屋潮帶動，短期交易量回升，但整體房市量能仍處低檔。未來半年，在房貸政策、選擇性信用管制與建商餘屋壓力等因素交織下，景氣仍難言明顯回溫；且營建剩餘土石方清運新制上路，不僅衝擊營建業正常施工，也進一步壓縮建商讓利空間，成本上升反而可能變相支撐房價，為房市景氣增添變數。

台經院公布，2025年12月營造業營業氣候測驗點為102.45點，較11月小幅上升2.31點。台經院產經資料庫總監劉佩真指出，房市交易量在去年12月出現短期回溫，六都建物買賣移轉件數月增25%，主要受新成屋集中完工交屋影響，加上先前9月行政院與央行對房市政策略為鬆綁，剛性需求稍有回流，帶動單月交易量回升，顯示首購族與換屋族在年底交屋時點進場動能略有回溫；不過，若與前年同期相比，12月六都移轉件數仍年減7.2%，顯示整體房市交易水準仍處低檔，短期回升屬於技術性反彈，尚不足以扭轉量能偏弱的結構。

劉佩真分析，央行近期將房市管制由較為硬性的總量管制，轉向精準調控與政策引導，但選擇性信用管制的核心方向並未改變，使房市仍難出現明顯放量；再加上國內經濟成長與股市表現相對強勁，賣方對價格仍具支撐心態，而買方則期待價格進一步鬆動，買賣雙方對價格的認知落差仍大，形成「量縮、價緩跌」格局，壓抑整體成交動能。

今年起實施的營建剩餘土石方清運新制，亦對營建成本形成新變數。劉佩真指出，新制要求清運全程數位監控並落實合法去化，政策立意在於導正過去非法棄置與黑市清運等亂象，但由於清運車輛需加裝GPS並通過審查，加上合法去化場能量不足，導致營建廢土清運供給明顯吃緊，部分工地出現無法如期開工或停工情況，引發所謂「土方之亂」。

她指出，土方之亂已推升清運成本，北部地區每立方公尺土方處理費由原本約1,000至1,500元，跳升至3,000至5,000元，南部甚至上看1萬元以上，不僅墊高建商成本，也可能導致工期延宕、缺工加劇，對中小型建商的資金與財務承受度形成壓力。在成本快速上升下，建商讓利空間受限，反而可能對房價形成支撐，使房市調整更為僵持；中長期而言，業者勢必從源頭調整設計，朝輕量化、減廢方向發展，反映營建業邁向ESG與制度透明化過程中，必須承擔的轉型陣痛。

展望後市，劉佩真認為，央行已將房貸控管回歸銀行自主性管理，房貸緊縮情況可能出現緩解，但第七波選擇性信用管制仍持續抑制投資與多戶購屋需求；加上待售餘屋量、營建剩餘土石方去化政策改善進度，以及後續房市政策走向，皆將牽動市場信心與交易動能。在量能偏弱與成本上升交織影響下，建商讓利空間受限，房價下修空間恐受壓抑，短期內房市景氣仍以盤整調整為主。