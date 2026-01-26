賴總統：國家級投資 助青年追夢展現科技力

賴清德總統26日接見2025年「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使『新南向』交流計畫」訪團。他表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」，透過國家級的投資，希望讓更多年輕人打破資源限制，前往世界各角落追夢，並展現台灣堅實的農業軟實力與科技力。

賴總統致詞表示，看到47位青年大使出訪的精采影片，呈現熱情、專業與出色的表現，不僅僅讓自己的人生經歷更加豐富，也讓台灣走向世界，讓世界看見台灣，感受到台灣的良善。「我要謝謝你們，給你們按個讚！」

賴總統說，也感謝外交部、農業部的精心籌辦，過去十多年來，「國際青年大使」和「農業青年大使」，總計超過兩千位，一棒接一棒、走向世界。

他提到，去年，為了鼓勵具有原住民族身分的農業青年參與計畫，更首度結合「原民外交」及「農業外交」，安排農業青年大使前往具有原住民族文化的農業大國－澳洲，進行交流。從影片當中，看起來非常成功。

賴總統表示，各位的努力和參與，都讓台灣青年有機會貢獻專業，參與國際外交事務，累積深厚的國際交流情誼，並展現台灣堅實的農業軟實力與科技力。

看到大家帶回豐碩的成果，他感到非常欣慰。各位這趟旅程，可以說是青年協助政府，推動公眾外交的最佳典範，也印證了他長期以來的信念：青年是國家的未來，也是台灣連結世界的動力。

他說，為了增強這份動力，他上任後，積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，透過國家級的投資，希望讓更多像各位一樣，有抱負、有專長的年輕人，能夠打破資源的限制，前往世界各個角落，開拓視野、勇敢追夢。

賴總統指出，去年，已經有超過1,400位青年朋友，參與圓夢計畫。今年，將擴大計畫規模和名額，讓這項計畫貼近年輕朋友的需要，也讓弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子，有更多機會到海外圓夢。

他認為，投資青年，就是投資未來。政府會繼續結合相關部會的資源，將各位「青年大使」的成功經驗，轉化為更寬廣的平台，讓「走向國際」，成為每一位台灣青年都可以達成的目標，讓台灣的影響力，延伸到全球各個領域與社群，讓世界因為台灣的青年行動而更好。

賴總統期許各位，擔任最優秀的台灣大使，並大聲地告訴世界，台灣是一個自由、民主、多元、充滿活力的好地方，熱情邀請他們：「走進台灣，感受台灣的美好」。

他也請各位青年大使，要持續保持探索世界的熱情。無論未來身在何方、在哪個崗位上，請記得背後一定會有國家的支持，也請勇敢地付出行動，替自己寫出精采的生命故事，也替台灣的未來寫歷史。「我們都是台灣隊、Team Taiwan，我們一起為台灣加油。」