信保機制赴美投資資金怎來？ 國發會：國發基金與公股共同出資

台美對等關稅談判已大致底定，其中我方提出要對美投資，但外界關心其中2,500億美元信用保證機制如何運作，對此，國發會副主委高仙桂表示，今年第一期的12.5億美元，約300多億的台幣就會到位，由國發基金與與公股銀行共同出資，並保證不會用台積電股票質押。

立法院財政委員會邀請財政部會進行台美關稅貿易協議內容對國家整體之影響報告，會中，國民黨立委賴士葆對於2,500億美元信用保證機制運作模式提出質疑。

對此，高仙桂說明，2,500億基本上是分為五期執行，規模達標就會啟動，第一期預計為12.5億美元300多億台幣，只要達到就會啟動，原則上今年就會到位，主要以國發基金以及公民營銀行出資，因此不會涉及到編列預算部分。

賴士葆追問，保險公司是否會被迫加入融資行列？金管會主委彭金龍表示，保險跟銀行屬性不太一樣，但現在保險公司也可以來做擔保放空，但根據保險法規定他不能擔任擔保機構。

高仙桂說，信用保證機制是循現有得信用保證機制，只是之後會成立一個專責的委員會，目前的國家信用保證機制就是用國發基金及八個公股銀行共同出資做放貸。

賴士葆追問，那國發基金要出資多少？高仙桂說，未來要視公股銀行及民營銀行入股的佔比再來決定，因此不會找保險公司也不會找央行。

賴士葆也提到，要國發會不可以用台積電股票質押。對此，高仙桂也現場回應「不會」。

對於海外投資的企業如何稽核，高仙桂表示，申請企業都要跟融資保證中心提供相關資料，並會設置融資保證委員會，設置融資保證委員會，申請會經過評估，銀行對企業授信有一套檢核程序，同時包括投前評估、保證對象信用徵信也都會審慎處理。

國民黨立委林德幅表示，台灣承諾投資美國，大量資金出走，不利台灣未來發展。高仙桂則說，企業自主投資是應客戶要求，且是分年逐步推動，台積電75%營收來自北美客戶，在美國設廠可以某種程度紓解台灣資源難以支應的困擾，且此次是雙向投資，美國會投資台灣AI、半導體、五大信賴產業等，有助於台美戰略夥伴關係的鞏固，不會對台灣投資有減損效益。