2500億美元信用保證機制怎運作？國發會：分五期，首期資金今年到位

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
除了企業自主赴美投資2500億美元，政府承諾以信用保證機制支撐金融機構提供最高2500億美元授信，國發會副主委高仙桂表示，第一期的資金今年會到位。圖／本報資料照片
台美關稅談判結果日前出爐，除了企業自主赴美投資2500億美元，政府承諾以信用保證機制支撐金融機構提供最高2500億美元授信，國發會副主委高仙桂今日表示，保證專款在60~100億美元，而資金分5期，第一期的資金今年會到位，約為台幣300~400億元。

立法院財政委員會邀請財政部會進行台美關稅貿易協議內容對國家整體之影響報告，針對於2500億美元信用保證，高仙桂表示，由於赴美投資都是規模較大的企業，因此保證成數可以訂得比較高。

對於海外投資的企業如何稽核，高仙桂表示，申請企業都要跟融資保證中心提供相關資料，並會設置融資保證委員會，設置融資保證委員會，申請會經過評估，銀行對企業授信有一套檢核程序，同時包括投前評估、保證對象信用徵信也都會審慎處理。

國民黨立委林德幅表示，台灣承諾投資美國，大量資金出走，不利台灣未來發展。高仙桂則說，企業自主投資是應客戶要求，且是分年逐步推動，台積電75%營收來自北美客戶，在美國設廠可以某種程度紓解台灣資源難以支應的困擾，且此次是雙向投資，美國會投資台灣AI、半導體、五大信賴產業等，有助於台美戰略夥伴關係的鞏固，不會對台灣投資有減損效益。

