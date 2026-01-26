快訊

不是什麼都能裝 這8種東西長時間放夾鏈袋保存反而壞更快

北海道早餐店播台灣電視台被出征！老闆傻眼不退讓 回應讓網大炸鍋

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

台美關稅底定 經濟部：台灣業者獲得相對優勢

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部次長何晉滄今日表示，推估我國出口、產值及就業所受到的衝擊已大幅減緩，台灣業者獲得相對優勢。圖／本報資料照片
經濟部次長何晉滄今日表示，推估我國出口、產值及就業所受到的衝擊已大幅減緩，台灣業者獲得相對優勢。圖／本報資料照片

台美關稅談判底定，經濟部次長何晉滄今日表示，推估我國出口、產值及就業所受到的衝擊已大幅減緩，台灣業者獲得相對優勢。

立法院財政委員會邀請財政部會進行台美關稅貿易協議內容對國家整體之影響報告，針對關稅對產業影響，何晉滄表示，產品出口美國金額從-7.5%~-5.75%變0.04%~0.08%，產業產值從-1.4%~-1.3%變成+0.01%至+0.02%」；GDP影響從-0.78%~-0.3%變成0~0.01%；工業就業人數影響從-3.6萬人變成+206人~+329人。

何晉滄指出，此次台灣爭取到15%對等關稅不疊加，替我國傳統產業營造更有利的競爭條件，過去因台美間未簽署貿易協定，台灣工業產品出口美國關稅稅率相較日本、南韓高，而台美簽訂15%的對等關稅且不疊加原稅率，表面上與日韓齊平，但實際上相對於過往出口的高關稅，台灣業者反而獲得相對優勢。

何晉滄也說，以工具機產品為例，過去我出口美國關稅為4%，競爭對手日本為2.6%、南韓0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於對美出口金額提升。

經濟部表示，其他傳統產業包括機械產業、汽車零組件，在稅率與日、韓等競爭對手拉齊後，有助提升上述產業在美國的市場競爭力；在自行車、水五金、手工具產業部分，此次我國取得較中國及越南等競爭對手更優惠稅率，大幅提升競爭優勢；其他包含塑膠、紡織、醫療器材產業，稅率同樣優於競爭對手。

關稅 美國

延伸閱讀

貝森特：若加中敲定新貿易協議 美祭100%關稅懲加

川普喊對加國課100%關稅

分散美國關稅風險 歐盟四處簽貿易協議

關稅衝擊、賑災排擠效應 助老社福團體年前募款告急

相關新聞

台美關稅底定 經濟部：台灣業者獲得相對優勢

台美關稅談判底定，經濟部次長何晉滄今日表示，推估我國出口、產值及就業所受到的衝擊已大幅減緩，台灣業者獲得相對優勢。

每人均領11.5萬 揭密近2.7兆社會保障花去哪 一項支出暴增最誇張

主計總處去年底發布2024年社會保障支出總額2兆6953億元，平均每人得到的社會保障為11.5萬元，首次發布的有效覆蓋率為94.8%，在全球216個國家中，台灣覆蓋率只落後十個國家，看起來表現不俗。不過，很多人可能納悶，社會保障是什麼？何以覆蓋率將近95%？每人平均保障11.5萬元，又保障了什麼？

AI算力中心用電估三年增六倍 國科會解析穩定供電挑戰大

AI時代，算力即國力。國科會副主委林法正指出，據國科會資料，預計至2029年全台AI算力中心，包括政府和民間合計規模約達...

全球資料中心建設趨勢 自建電源將成新趨勢

台灣綜合研究院長吳再益指出，以目前申設36座資料中心來看，七成八是設在北部區域，但北部電力自給率偏低，若AI資料中心持續...

環境部推淨零六大創新制度 今年將有三大法規

環境部推動淨零六大創新制度，在法規調適方面，今年將有三大法規，包含資源循環雙法修法、二氧化碳捕捉後封存管理辦法、國外減量...

AI太耗電 學者：資料中心不宜再集中北部

台灣綜合研究院長吳再益指出，以目前申設卅六座資料中心來看，七成八是設在北部區域，但北部電力自給率偏低，若ＡＩ資料中心持續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。