台美關稅底定 經濟部：台灣業者獲得相對優勢
台美關稅談判底定，經濟部次長何晉滄今日表示，推估我國出口、產值及就業所受到的衝擊已大幅減緩，台灣業者獲得相對優勢。
立法院財政委員會邀請財政部會進行台美關稅貿易協議內容對國家整體之影響報告，針對關稅對產業影響，何晉滄表示，產品出口美國金額從-7.5%~-5.75%變0.04%~0.08%，產業產值從-1.4%~-1.3%變成+0.01%至+0.02%」；GDP影響從-0.78%~-0.3%變成0~0.01%；工業就業人數影響從-3.6萬人變成+206人~+329人。
何晉滄指出，此次台灣爭取到15%對等關稅不疊加，替我國傳統產業營造更有利的競爭條件，過去因台美間未簽署貿易協定，台灣工業產品出口美國關稅稅率相較日本、南韓高，而台美簽訂15%的對等關稅且不疊加原稅率，表面上與日韓齊平，但實際上相對於過往出口的高關稅，台灣業者反而獲得相對優勢。
何晉滄也說，以工具機產品為例，過去我出口美國關稅為4%，競爭對手日本為2.6%、南韓0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於對美出口金額提升。
經濟部表示，其他傳統產業包括機械產業、汽車零組件，在稅率與日、韓等競爭對手拉齊後，有助提升上述產業在美國的市場競爭力；在自行車、水五金、手工具產業部分，此次我國取得較中國及越南等競爭對手更優惠稅率，大幅提升競爭優勢；其他包含塑膠、紡織、醫療器材產業，稅率同樣優於競爭對手。
