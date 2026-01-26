日圓走強、美元預期轉弱夾擊 新台幣強升逾一角

外匯市場今（26）日波動加劇，新台幣兌美元匯率明顯走升，盤中升值幅度超過一角，突破31.5元，來到31.45元。匯市人士指出，新台幣此波升值，主要受到日圓轉強帶動亞洲貨幣同步走升，以及市場對美元前景轉弱的預期升溫兩大因素影響。

日圓兌美元快速反彈，升破155元關卡，主要國際市場傳出，美方對日圓貶值速度高度關注，甚至出現被視為干預前兆的「匯率檢查」動作，推升日圓走勢。匯銀主管指出，日圓一旦轉強，往往會帶動整體亞洲貨幣表現，新台幣、韓元等貨幣短線同步升值並不意外。

除了日圓因素外，美元本身的弱勢也成為推升新台幣的重要推手。美國總統川普持續公開向聯準會施壓，要求加快降息腳步，並釋出對現行貨幣政策不滿的強烈訊號，市場解讀，未來美國貨幣政策在聯準會主席換人之後，恐怕會有較大幅度的降息空間，壓抑美元中長期走勢。

匯市人士分析，在美元前景偏弱、亞洲貨幣走升的背景下，新台幣短線仍偏升值整理，但後續仍須觀察央行動向、出口商拋匯力道，以及國際資金流向變化。