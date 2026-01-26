快訊

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

台股早盤漲逾200點站上32,100點再創新高 台積電勁揚15元衝上1,785元

整理包／500元運動幣26日起登記 怎麼領？抽籤時程、使用範圍一次看

日圓走強、美元預期轉弱夾擊 新台幣強升逾一角

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
日圓兌美元升破155元大關，日圓走強、美元預期轉弱夾擊，台幣早盤強升逾一角。（路透）
日圓兌美元升破155元大關，日圓走強、美元預期轉弱夾擊，台幣早盤強升逾一角。（路透）

外匯市場今（26）日波動加劇，新台幣兌美元匯率明顯走升，盤中升值幅度超過一角，突破31.5元，來到31.45元。匯市人士指出，新台幣此波升值，主要受到日圓轉強帶動亞洲貨幣同步走升，以及市場對美元前景轉弱的預期升溫兩大因素影響。

日圓兌美元快速反彈，升破155元關卡，主要國際市場傳出，美方對日圓貶值速度高度關注，甚至出現被視為干預前兆的「匯率檢查」動作，推升日圓走勢。匯銀主管指出，日圓一旦轉強，往往會帶動整體亞洲貨幣表現，新台幣、韓元等貨幣短線同步升值並不意外。

除了日圓因素外，美元本身的弱勢也成為推升新台幣的重要推手。美國總統川普持續公開向聯準會施壓，要求加快降息腳步，並釋出對現行貨幣政策不滿的強烈訊號，市場解讀，未來美國貨幣政策在聯準會主席換人之後，恐怕會有較大幅度的降息空間，壓抑美元中長期走勢。

匯市人士分析，在美元前景偏弱、亞洲貨幣走升的背景下，新台幣短線仍偏升值整理，但後續仍須觀察央行動向、出口商拋匯力道，以及國際資金流向變化。

日圓 台幣匯率

延伸閱讀

美元承壓：美日匯率協作傳言發酵 市場信心動搖

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件百分之百準備就緒

Fed本周利率 將按兵不動…市場關注鮑爾發言

日美恐聯手干預日圓

相關新聞

日圓走強、美元預期轉弱夾擊 新台幣強升逾一角

外匯市場今（26）日波動加劇，新台幣兌美元匯率明顯走升，盤中升值幅度超過一角，突破31.5元，來到31.45元。匯市人士...

每人均領11.5萬 揭密近2.7兆社會保障花去哪 一項支出暴增最誇張

主計總處去年底發布2024年社會保障支出總額2兆6953億元，平均每人得到的社會保障為11.5萬元，首次發布的有效覆蓋率為94.8%，在全球216個國家中，台灣覆蓋率只落後十個國家，看起來表現不俗。不過，很多人可能納悶，社會保障是什麼？何以覆蓋率將近95%？每人平均保障11.5萬元，又保障了什麼？

AI算力中心用電估三年增六倍 國科會解析穩定供電挑戰大

AI時代，算力即國力。國科會副主委林法正指出，據國科會資料，預計至2029年全台AI算力中心，包括政府和民間合計規模約達...

全球資料中心建設趨勢 自建電源將成新趨勢

台灣綜合研究院長吳再益指出，以目前申設36座資料中心來看，七成八是設在北部區域，但北部電力自給率偏低，若AI資料中心持續...

環境部推淨零六大創新制度 今年將有三大法規

環境部推動淨零六大創新制度，在法規調適方面，今年將有三大法規，包含資源循環雙法修法、二氧化碳捕捉後封存管理辦法、國外減量...

AI太耗電 學者：資料中心不宜再集中北部

台灣綜合研究院長吳再益指出，以目前申設卅六座資料中心來看，七成八是設在北部區域，但北部電力自給率偏低，若ＡＩ資料中心持續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。