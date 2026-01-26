全球資料中心建設趨勢 自建電源將成新趨勢

台灣綜合研究院長吳再益指出，以目前申設36座資料中心來看，七成八是設在北部區域，但北部電力自給率偏低，若AI資料中心持續往北部集中，將會使區域電力供需不均情況加劇；他指出，全球資料中心建設趨勢，朝向自建電源或選址於電廠附近，提升傳輸效率。

吳再益指出，目前因大多數通訊海底電纜登陸地點設於北部，為了降低延遲，資料中心業者都希望設址在台北或桃園以北。但是北部因為人口成長，新設電廠預計無法如期完成、加上近年傳統電廠除役機組多，新北市及台北市電力自主率偏低，較不利於AI資料中心發展。

根據國家智庫DSET報告指出，新北市及台北市電力自給率低於51%，低於桃園市、台中市、台南市及高雄市。

吳再益說，若AI資料中心持續集中在新北市及台北市，電力長途輸送增加能源損耗和電網風險，將使「區域電力供需不均」加劇。

他建議以「區域平衡」為原則，中南部為太陽光電、離岸風電大量併網地區，半導體園區及AI資料中心若能往中南部鄰近電源地區設廠，可就地消耗電源並減少傳輸損耗。