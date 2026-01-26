AI算力中心用電估三年增六倍 國科會解析穩定供電挑戰大

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
AI時代，算力即國力。（美聯社）

AI時代，算力即國力。國科會副主委林法正指出，據國科會資料，預計至2029年全台AI算力中心，包括政府和民間合計規模約達450千瓩（MW）。AI算力中心對電力品質要求更甚科學園區，他建議，台電要判斷傳統雲端資料中心與AI算力中心，供電要以後者為優先。

另據台綜院報告，台灣目前有36座資料中心、負載約60MW，若2029年政府和民間合計AI算力達450MW，短短三年內，將成長6.5倍，AI算力中心建置對於穩定供電將是大挑戰。

林法正是電力專家、也是前台電常務董事，他指出，AI算力中心與傳統雲端資料中心的負載特性、對國家重要性都不同。他建議台電未來須將兩者申請與建置分開來看，很多外商來台建置傳統雲端資料中心，「都是來賺便宜水電」，他認為「不宜鼓勵」；而是要將電力資源挹注在AI算力中心。

台綜院長吳再益指出，台灣目前有36座資料中心，北部28座，中部三座，南部五座，負載約是60MW，約占台灣用電量0.16%。另還有五個正規劃與興建的案場，包括鴻海與輝達在高雄建置以GB200伺服器為核心的先進算力中心。

林法正提醒台電，要能精確判斷AI算力中心、傳統雲端資料庫，才能投入重要電力建設。他建議可參採美國加州對AI資料中心獎勵措施，是以「新增超過100MW電力負載，且新增瓦數是專用於AI推論、訓練、模擬或產生合成資料的資料中心」為定義標準。

