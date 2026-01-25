黃仁勳本周訪台 兆元宴將再現

輝達創辦人暨執行長黃仁勳傳出將在本周再度訪台，這將會是黃仁勳在二○二六年的首度訪台行程，目前最新消息指出，黃仁勳預計將在一月廿九日抵達台灣，並在三十日參與輝達台灣總部尾牙，隔日作東宴請輝達相關供應鏈高層，也就是眾所矚目的「兆元宴」可望登場。

外界也關注，黃仁勳本次訪台行程是否有機會與台北市長蔣萬安共同出席輝達在北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地台灣新總部相關簽約儀式，不過目前北市府及輝達都尚未證實是否有相關行程。

北市府都委會今天審議北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地都市計畫變更，預計月底市府將與輝達針對地上權案簽約。據了解，市長蔣萬安會趁這次黃仁勳來台參加員工尾牙，當面向黃說明目前輝達進度，以及北士科未來規畫，至於形式、時間都還在跟輝達方面討論中。

據了解，原北市府規畫要邀黃仁勳到北士科現地看，不過因目前Ｔ十七、Ｔ十八還是兩塊地，預計都市計畫變更後才會合併為一大塊地。這次黃仁勳來台，與市長蔣萬安會面的行程、時間如何規畫，還是要尊重輝達總部的安排。

黃仁勳這次來台除了有望參加自家尾牙外，外界最矚目的「兆元宴」將可望再度登場，預料台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達創辦人林百里、緯創董事長林憲銘及和碩董事長童子賢等重要供應鏈合作夥伴都可望出席。

黃仁勳近年來已經被外界喻為ＡＩ教父，因此其行程動態都備受市場關注。黃仁勳光是去年訪台次數就達到四次，當中不僅包含了輝達台灣尾牙、兆元宴之外，還參加了台積電員工運動會，以及參訪台積電Fab十八廠，顯示黃仁勳對於台灣供應鏈重視度相當高。

另外黃仁勳去年在台北國際電腦展（Computex）演講中宣布，將在北士科打造台灣新總部，並將其命名為星座號，外界預期輝達新總部有望在二至三年內完工。