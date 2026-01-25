AI太耗電 學者：資料中心不宜再集中北部

台灣綜合研究院長吳再益指出，以目前申設卅六座資料中心來看，七成八是設在北部區域，但北部電力自給率偏低，若ＡＩ資料中心持續往北部集中，將會使區域電力供需不均情況加劇；他指出，全球資中心建設趨勢，朝向自建電源或選址於電廠附近，提升傳輸效率。

他舉例，鴻海攜手輝達建設ＡＩ中心就選擇落腳在高雄，建置以超級晶片ＧＢ二百伺服器為核心的先進算力中心，總計六十四櫃、四千六百○八顆ＧＰＵ，專案完工的時間為二○二六年。電力配置由二十ＭＷ後續再增建四十ＭＷ，最終達一百ＭＷ目標。

吳再益指出，目前因大多數通訊海底電纜登陸地點設於北部，為了降低延遲，資料中心業者都希望設址在台北或桃園以北。但北部因人口成長，新設電廠預計無法如期完成、加上近年傳統電廠除役機組多，新北市及台北市電力自主率偏低，不利ＡＩ資料中心發展。

根據國家智庫ＤＳＥＴ報告指出，新北市及台北市電力自給率低於百分之五十一，低於桃園市、台中市、台南市及高雄市。

吳再益表示，若ＡＩ資料中心持續集中在新北市及台北市，電力長途輸送增加能源損耗和電網風險，將使「區域電力供需不均」加劇。