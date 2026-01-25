聽新聞
0:00 / 0:00

Fed開會估按兵不動 關注鮑爾發言

聯合報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會（Fed）廿七及廿八日將召開會議，市場普遍預料這次將按兵不動，並聚焦於暫停降息可能持續多久，以及決策官員是否與主席鮑爾團結一致；尤其是鮑爾顯然並未淪為「跛鴨」，他的會後發言將比以往更具分量。

去年十二月會議之後美國已公布兩份消費者物價指數（ＣＰＩ）報告，都顯示通膨相對低調。

但Fed多數官員及許多分析家的發言，都懷疑關稅對通膨的轉嫁效應已經達到頂峰，而且失業率已經回降，使官員對勞動市場守穩更有信心。

鮑爾遭到司法部刑事調查，並強力反彈，因此市場人士將更密切注意他這次的會後發言。花旗指出，投資人觀察重點在於鮑爾將做出何種暗示，「尤其是鮑爾將進一步降息之門開得有多大」。

延伸閱讀

頂住川普降息壓力 聯準會料維持利率不變

Fed本周開會…川、鮑大戰聚焦 市場預期6月才降息

貝萊德投資長獲賭盤青睞 李德接任主席機率飆升

聯準會主席鮑爾出席庭審支持理事庫克 美財長狠批：將Fed政治化

相關新聞

AI算力用電3年增6.5倍 國科會：供電要有優先次序

ＡＩ時代，算力就是國力。國科會副主委林法正指出，根據國科會的資料，預計到二○二九年全台灣ＡＩ算力中心，包括政府和民間合計...

Fed開會估按兵不動 關注鮑爾發言

美國聯準會（Fed）廿七及廿八日將召開會議，市場普遍預料這次將按兵不動，並聚焦於暫停降息可能持續多久，以及決策官員是否與...

AI太耗電 學者：資料中心不宜再集中北部

台灣綜合研究院長吳再益指出，以目前申設卅六座資料中心來看，七成八是設在北部區域，但北部電力自給率偏低，若ＡＩ資料中心持續...

黃仁勳本周訪台 兆元宴將再現

輝達創辦人暨執行長黃仁勳傳出將在本周再度訪台，這將會是黃仁勳在二○二六年的首度訪台行程，目前最新消息指出，黃仁勳預計將在...

駁對土方之亂「已讀亂回」 國土署：27日邀縣市公會代表溝通

媒體報導，國土署針對土方之亂關鍵議題未正面回應。國土署指出，面對現行營建剩餘土石方去化受阻，及土資場因後端去化不足不願收...

處理土方之亂挨批「已讀亂回」 國土署回應了

國土署處理土方之亂，挨批「已讀亂回」，國土署25日重申，面對現行營建剩餘土石方去化受阻，以及土資場因後端去化不足而不願收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。