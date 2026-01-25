AI算力用電3年增6.5倍 國科會：供電要有優先次序

ＡＩ時代，算力就是國力。國科會副主委林法正指出，根據國科會的資料，預計到二○二九年全台灣ＡＩ算力中心，包括政府和民間合計的規模大約會達到四百五十ＭＷ，其中國科會占了廿三ＭＷ。而且ＡＩ算力中心需要穩定電壓與頻率，對電力品質要求更甚科學園區，他建議，台電要判斷傳統雲端資料中心與ＡＩ算力中心，供電要以後者為優先。

根據台綜院報告，台灣目前有卅六座資料中心，負載約是六十ＭＷ規模。若二○二九年政府和民間合計ＡＩ算力達四百五十ＭＷ，短短三年內，將成長為目前七點五倍，ＡＩ算力中心建置對於穩定供電將是大挑戰。

林法正是電力專家、也是前台電常務董事，他指出，目前大家說的資料中心，多半是指傳統的雲端資料中心（Cloud Data Center），ＡＩ算力中心與傳統雲端資料中心的負載特性、對國家重要性都不同。他建議台電未來必須將兩者申請與建置分開來看，他指出，很多外商來台建置傳統雲端資料中心，「都是來賺台灣便宜水電」，他認為「不宜鼓勵」；要將電力資源挹注在ＡＩ算力中心。

台綜院長吳再益指出，台灣目前有卅六座資料中心，北部廿八座，中部三座，南部五座，有廿二家資料中心營運者，負載約是六十ＭＷ規模，約占台灣用電量百分之○點一六。另還有五個正在規畫與興建的案場，包括鴻海與輝達在高雄建置以ＧＢ二百伺服器為核心的先進算力中心，可預見國內ＡＩ算力中心用電規模很快會突破一百ＭＷ。

台電總經理王耀庭表示，現在二個機櫃的ＧＢ三百就要價一億元，非常非常貴，因此初期ＡＩ算力中心設置量還不至太多太快。

但他也預料，待未來ＡＩ應用更廣泛後，ＡＩ資料中心的設置量將呈指數型成長，這意味著將來電力需求也是指數型成長。

林法正提醒台電，要能精確判斷什麼是ＡＩ算力中心、什麼是傳統雲端資料庫，才能投入重要電力建設。他建議可參採美國加州對ＡＩ資料中心的獎勵措施，以「新增超過一百ＭＷ電力負載，且新增瓦數是專用於人工智慧推論、訓練、模擬或產生合成資料的資料中心」為定義標準。

台電考量ＡＩＤＣ用電密度太高，對民生用電衝擊太大，已在研議設置ＡＩ ＤＣ管理規則，包括建議設置在電源五公里範圍內、須有自備發電及適用特定電價等。