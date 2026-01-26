環境部推淨零六大創新制度 今年將有三大法規

環境部推動淨零六大創新制度，在法規調適方面，今年將有三大法規，包含資源循環雙法修法、二氧化碳捕捉後封存管理辦法、國外減量額度（碳權）認可準則等，將列為推動重點。

環境部主責的六大創新制度包含科技創新、金融支持、排碳有價、法規調適、綠領人才、社區驅動。

環境部日前初估，2025年較基準年（2005年）減碳約9％，只差1個百分點就能達到原訂的10％目標。2026年持續推進六大創新制度，加快減碳腳步。

環境部指出，2025年在法規調適方面，已完成電業法、再生能源發展條例、產業創新條例等法案修正，今年將著重在三大法制。

首先是資源循環雙法，也就是資源回收再利用法、廢棄物清理法修法，雙法分別為促進面、管制面，透過源頭管理與綠色設計、使用再生料等，創造市場循環採購，透過金融資金挹注帶動循環產業發展；同時因應新興廢棄物，擴大責任業者範圍，強化廢棄管理，也增訂營建受餘土石方流向管理。

其次是碳捕捉後封存管理辦法，環境部去年底已預告草案，明定封存核准申請程序、監測及管理等事項，確保封存場址安全，要求必須進行環評，同時也訂定投資門檻，確保財務可行，預計今年將完成。

最後是國外碳權認可準則，環境部先前表示，將視巴黎協定第6條發展情勢研議，預計今年也會有進度。

環境部長彭啓明日前表示，行政院去年通過六大部門減碳行動，成效還在彙整中，近期將會公布，後續會要求地方配合執行。