快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

聽新聞
0:00 / 0:00

環境部推淨零六大創新制度 今年將有三大法規

經濟日報／ 記者歐芯萌翁至威／台北報導
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

環境部推動淨零六大創新制度，在法規調適方面，今年將有三大法規，包含資源循環雙法修法、二氧化碳捕捉後封存管理辦法、國外減量額度（碳權）認可準則等，將列為推動重點。

環境部主責的六大創新制度包含科技創新、金融支持、排碳有價、法規調適、綠領人才、社區驅動。

環境部日前初估，2025年較基準年（2005年）減碳約9％，只差1個百分點就能達到原訂的10％目標。2026年持續推進六大創新制度，加快減碳腳步。

環境部指出，2025年在法規調適方面，已完成電業法、再生能源發展條例、產業創新條例等法案修正，今年將著重在三大法制。

首先是資源循環雙法，也就是資源回收再利用法、廢棄物清理法修法，雙法分別為促進面、管制面，透過源頭管理與綠色設計、使用再生料等，創造市場循環採購，透過金融資金挹注帶動循環產業發展；同時因應新興廢棄物，擴大責任業者範圍，強化廢棄管理，也增訂營建受餘土石方流向管理。

其次是碳捕捉後封存管理辦法，環境部去年底已預告草案，明定封存核准申請程序、監測及管理等事項，確保封存場址安全，要求必須進行環評，同時也訂定投資門檻，確保財務可行，預計今年將完成。

最後是國外碳權認可準則，環境部先前表示，將視巴黎協定第6條發展情勢研議，預計今年也會有進度。

環境部長彭啓明日前表示，行政院去年通過六大部門減碳行動，成效還在彙整中，近期將會公布，後續會要求地方配合執行。

大創 減碳 廢棄物

延伸閱讀

大數字／綠領人才缺口 逼近3萬個

大數字／薪資揭露 三成月薪超過4萬

大數字／相關AI工作機會 突破5,000個

影／高雄兩處運動中心成土石方暫置場 大車出入塵土飛揚

相關新聞

AI算力用電3年增6.5倍 國科會：供電要有優先次序

ＡＩ時代，算力就是國力。國科會副主委林法正指出，根據國科會的資料，預計到二○二九年全台灣ＡＩ算力中心，包括政府和民間合計...

AI太耗電 學者：資料中心不宜再集中北部

台灣綜合研究院長吳再益指出，以目前申設卅六座資料中心來看，七成八是設在北部區域，但北部電力自給率偏低，若ＡＩ資料中心持續...

AI算力中心用電估三年增六倍 國科會解析穩定供電挑戰大

AI時代，算力即國力。國科會副主委林法正指出，據國科會資料，預計至2029年全台AI算力中心，包括政府和民間合計規模約達...

全球資料中心建設趨勢 自建電源將成新趨勢

台灣綜合研究院長吳再益指出，以目前申設36座資料中心來看，七成八是設在北部區域，但北部電力自給率偏低，若AI資料中心持續...

環境部推淨零六大創新制度 今年將有三大法規

環境部推動淨零六大創新制度，在法規調適方面，今年將有三大法規，包含資源循環雙法修法、二氧化碳捕捉後封存管理辦法、國外減量...

駁對土方之亂「已讀亂回」 國土署：27日邀縣市公會代表溝通

媒體報導，國土署針對土方之亂關鍵議題未正面回應。國土署指出，面對現行營建剩餘土石方去化受阻，及土資場因後端去化不足不願收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。