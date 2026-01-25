快訊

吳宗憲證婚放話「拿紅包有條件」 還爆料從1處看出端倪：Lulu走路怪怪的

把握明天好天氣！周二起北東濕冷「低溫僅10度」 高山有降雪機率

嫁陳漢典有缺點！Lulu交換誓詞淚灑現場：因為我變得不能沒有你

駁對土方之亂「已讀亂回」 國土署：27日邀縣市公會代表溝通

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
土方之亂持續延燒。圖／報系資料照
土方之亂持續延燒。圖／報系資料照

媒體報導，國土署針對土方之亂關鍵議題未正面回應。國土署指出，面對現行營建剩餘土石方去化受阻，及土資場因後端去化不足不願收容土石方等問題，椅自前年起即積極、持續與各界協調並妥為處理，1月27日將進一步與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表溝通。

鏡週刊今天以「為何土方解方不見效、工程仍停擺 國土署已讀亂回」為題報導，指國土署針對土方之亂提出4項精進措施後，實際工程現場卻仍持續卡關，對於為何至今仍未見改善，國土署始終未正面回應，業界私下評論「國土署已讀亂回不意外」。

國土署今天指出，為杜絕不肖業者非法棄置行為，早在2024年就開始進行土方流向政策檢討，且近期如中華民國不動產建築開發公會全聯會、台灣省不動產建築開發商業同業公會、中華民國不動產協進會等都肯定政府回應產業訴求，非如外界所述已讀亂回。

國土署說，將在27日召開「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策產業」說明會，邀各縣市營建土石方、營造業、不動產開發等各產業公（協）會代表，就「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套政策溝通。

國土署表示，持續擴增去化量能，目前可以有效處理現有及未來土方達1.5億立方公尺；另也協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃等土地，協助地方政府所需大型土方暫置場。

國土署說明，已積極辦理簡化土方運送流程、GPS雙軌並行與開放小貨車申裝GPS措施。至於GPS裝設進度，截至今天總申請數共6512輛，裝機中624輛，可上路5888輛。內政部與環境部已研議整合環保車機及土石方車機，加計環境部環保車機數量1715輛，共7603輛可立即清運營建土方，另中央與部分自建GPS系統的縣市政府也朝雙軌並行機制，與地方繼續進行流向管制。

國土署 土方

延伸閱讀

高雄治「土方之亂」新制挨轟 土木技師反彈：把技師當監工

影／高雄兩處運動中心成土石方暫置場 大車出入塵土飛揚

【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？

【重磅快評】不識字兼無衛生 國土署視國土如糞土

相關新聞

駁對土方之亂「已讀亂回」 國土署：27日邀縣市公會代表溝通

媒體報導，國土署針對土方之亂關鍵議題未正面回應。國土署指出，面對現行營建剩餘土石方去化受阻，及土資場因後端去化不足不願收...

處理土方之亂挨批「已讀亂回」 國土署回應了

國土署處理土方之亂，挨批「已讀亂回」，國土署25日重申，面對現行營建剩餘土石方去化受阻，以及土資場因後端去化不足而不願收...

中市41家特登廠獲核准用地變更 經發局：最難門檻是這個

台中市經濟發展局今指出，經持續輔導農地工廠合法化，至今已累計41家特定工廠完成用地變更核准，增加可合法設廠面積約19.3...

本周台股／三大法人站隊賣方 台股天花板封頂倒數？

多頭持續在台股發威，上周指數以3萬1961點作收，上漲55點，漲幅1.76％，盤中觸及3萬2千點，又改寫新高，周K線已連5紅，日均量8262.81億元。不過，吊詭的是，三大法人上周全數站在賣方，這是2個月以來首見狀況，台股天花板準備封頂了嗎？

只能冬季入山…台電保線員年年頂著寒風 守護橫貫中央山脈的新東西線

一條橫越中央山脈的「新東西線」，串聯起明潭與大觀電廠的電力，直抵花蓮鳳林變電所，撐起了東部地區的用電命脈。這條矗立於台灣...

台電新東西線橫越中央山脈…不敵大自然威力 51號電塔即將消失

新東西線是台電於上個世紀末完成的第二條橫跨中央山脈的高壓輸電線路，線路長達72.4公里，最高鐵塔標高2925.5公尺，這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。