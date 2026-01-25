工研院與史丹佛大學機器人中心 簽署合作協議

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
經濟部部長龔明鑫率團赴訪美國舊金山，見證工研院與史丹佛大學機器人中心（SRC），以及與史丹佛工學院簽署新一期TREE新創計畫合作簽約。經濟部／提供
經濟部部長龔明鑫於美西時間1月23日率團赴訪美國舊金山，除見證工研院與史丹佛大學機器人中心（SRC），以及與史丹佛工學院簽署新一期TREE（Taiwan Research Institute Entrepreneur Ecosystem Program）新創計畫之合作簽約，並拜會矽谷全球電子設計自動化（EDA）領導廠商益華電腦（Cadence）總部、會晤美國太空新創獨角獸Apex，深化臺美在科研創新、人才培育及新創鏈結上的合作。

在龔明鑫的見證下，工研院與史丹佛技術授權辦公室簽署合作協議，宣布臺灣正式加入SRC產業聯盟。雙方將啟動「人才交流」、「技術共創」及「國際生態系鏈結」三大合作方向，將臺灣頂尖的硬體製造與場域部署能力，與史丹佛跨領域的研發能量深度對接。此次簽約象徵從過去的學術交流邁向實質的技術落地，協助臺灣在全球AI與機器人供應鏈中佔據關鍵戰略位置。

龔明鑫指出，政府推動「AI新十大建設」，智慧機器人是AI落地的核心推手，透過政府資源串連產學研鏈結，提升臺灣新創與企業的研發能見度。此次與史丹佛的國際布局，正是立基於國內堅實的產業基礎上，透過示範場域與國際聯盟的雙向賦能，加速臺灣智慧機器人產業走向國際市場，實現產業轉型與競爭力升級。

同日，龔明鑫亦見證工研院與史丹佛大學工學院全球線上創業教育中心（CGOE）簽署新一期「TREE計畫」合作協議。龔明鑫致詞表示，透過直接鏈結全球頂尖學府的資金與業師資源，有助臺灣新創接軌國際市場， 順利取得資金並開拓國際商機 ，期待未來有更多臺灣新創獲得這樣的機會。

經濟部自2021年起推動TREE計畫，每年選送5家優質新創深入矽谷，由史丹佛業師提供專屬課程，協助調整募資策略與商模驗證。自計畫推動迄今，已成功輔導20家新創，累計吸引海外資金逾新臺幣5億元，並取得上億元訂單。

龔明鑫在舊金山期間亦拜會Cadence公司，就該公司在臺先進技術研發布局、AI結合晶片設計EDA軟體發展，以及深化臺美半導體產業合作等議題深入交換意見。龔明鑫表示，Cadence長期深耕臺灣半導體產業，對臺產業升級具實質助益。財務長John Wall表示，Cadence將持續加強與台灣合作，在臺灣投入先進技術並擴大人員與規模。Cadence獲經濟部A+全球研發創新夥伴計畫補助，經濟部肯定Cadence持續擴大在臺研發能量、引進海外專業人才、深化與產學研機構的合作，並培育多領域人才投入半導體產業，擴大在臺研發中心規模及強化國際能見度。

龔明鑫另將與灣區、矽谷地區臺商座談，瞭解其等在美國投資布局、營運情形，以及需要政府協助之處，為政府落實「立足台灣，布局全球，行銷全世界」提供建議。

