深化台美科研創新！經長訪舊金山 見證工研院與史丹佛SRC、TREE合作

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部龔明鑫於美西時間1月23 日率團赴訪美國舊金山，除見證工研院與史丹佛大學機器人中心（SRC），以及與史丹佛工學院簽署新一期 TREE（Taiwan Research Institute Entrepreneur Ecosystem Program）新創計畫之合作簽約，並拜會矽谷全球電子設計自動化（EDA）領導廠商益華電腦（Cadence）總部、會晤美國太空新創獨角獸 Apex，深化台美在科研創新、人才培育及新創鏈結上的合作。

在龔明鑫的見證下，工研院與史丹佛技術授權辦公室簽署合作協議，宣布台灣正式加入SRC產業聯盟。雙方將啟動「人才交流」、「技術共創」及「國際生態系鏈結」三大合作方向，將台灣頂尖的硬體製造與場域部署能力，與史丹佛跨領域的研發能量深度對接。此次簽約象徵從過去的學術交流邁向實質的技術落地，協助台灣在全球 AI 與機器人供應鏈中佔據關鍵戰略位置。

龔明鑫指出，政府推動「AI 新十大建設」，智慧機器人是 AI 落地的核心推手，透過政府資源串連產學研鏈結，提升台灣新創與企業的研發能見度。此次與史丹佛的國際布局，正是立基於國內堅實的產業基礎上，透過示範場域與國際聯盟的雙向賦能，加速台灣智慧機器人產業走向國際市場，實現產業轉型與競爭力升級。

龔明鑫亦見證工研院與史丹佛大學工學院全球線上創業教育中心（CGOE）簽署新一期「TREE 計畫」合作協議。龔明鑫致詞表示，透過直接鏈結全球頂尖學府的資金與業師資源，有助台灣新創接軌國際市場，順利取得資金並開拓國際商機，期待未來有更多台灣新創獲得這樣的機會。

經濟部自2021年起推動TREE 計畫，每年選送5家優質新創深入矽谷，由史丹佛業師提供專屬課程，協助調整募資策略與商模驗證。自計畫推動迄今，已成功輔導 20 家新創，累計吸引海外資金逾新台幣 5 億元，並取得上億元訂單。

龔明鑫在舊金山期間亦拜會Cadence公司，就該公司在台先進技術研發布局、AI 結合晶片設計 EDA 軟體發展，以及深化台美半導體產業合作等議題深入交換意見。龔明鑫表示，Cadence長期深耕台灣半導體產業，對台產業升級具實質助益。財務長 John Wall 表示，Cadence將持續加強與台灣合作，在台灣投入先進技術並擴大人員與規模。Cadence 獲經濟部 A+全球研發創新夥伴計畫補助，經濟部肯定Cadence持續擴大在臺研發能量、引進海外專業人才、深化與產學研機構的合作，並培育多領域人才投入半導體產業，擴大在臺研發中心規模及強化國際能見度。

龔明鑫另將與灣區、矽谷地區台商座談，瞭解其等在美國投資布局、營運情形，以及需要政府協助之處，為政府落實 「立足台灣，布局全球，行銷全世界」提供建議。

中市41家特登廠獲核准用地變更 經發局：最難門檻是這個

台中市經濟發展局今指出，經持續輔導農地工廠合法化，至今已累計41家特定工廠完成用地變更核准，增加可合法設廠面積約19.3...

經濟數據顯韌性 非投等債市迎「息」機

美國領失業金人數優於預期，顯示勞動市場韌性十足，為非投資等級債市注入一劑強心針。法人指出，儘管經濟數據強勁可能使美國聯準...

本周台股／三大法人站隊賣方 台股天花板封頂倒數？

多頭持續在台股發威，上周指數以3萬1961點作收，上漲55點，漲幅1.76％，盤中觸及3萬2千點，又改寫新高，周K線已連5紅，日均量8262.81億元。不過，吊詭的是，三大法人上周全數站在賣方，這是2個月以來首見狀況，台股天花板準備封頂了嗎？

只能冬季入山…台電保線員年年頂著寒風 守護橫貫中央山脈的新東西線

一條橫越中央山脈的「新東西線」，串聯起明潭與大觀電廠的電力，直抵花蓮鳳林變電所，撐起了東部地區的用電命脈。這條矗立於台灣...

台電新東西線橫越中央山脈…不敵大自然威力 51號電塔即將消失

新東西線是台電於上個世紀末完成的第二條橫跨中央山脈的高壓輸電線路，線路長達72.4公里，最高鐵塔標高2925.5公尺，這...

無人機全非紅鏈 明年落實…鄭麗君訂出新目標

政府推動五大信賴產業政策引導下，我國無人機產業2025年產值由前一年的50億翻倍成長至129億元；其中最受矚目的整機外銷...

