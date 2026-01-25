中市41家特登廠獲核准用地變更 經發局：最難門檻是這個

台中市經濟發展局今指出，經持續輔導農地工廠合法化，至今已累計41家特定工廠完成用地變更核准，增加可合法設廠面積約19.36公頃，帶動近21億元投資，並創造約300個在地就業機會，讓長年處於「暫時合法、卻無法永久」的農地工廠，終於站上穩健經營的起跑線，而其中如何協助工廠業者「用地合法」是最難的門檻。

經發局長張峯源說，早年多數農地工廠即使完成臨時登記，仍面臨「無法永久合法」的結構性困境，其中最困難的關卡正是用地合法化。中央政府自2011年起陸續開放特定地區有條件輔導，但適用範圍有限，直到2021、2022年間，非都市土地及都市計畫內用地變更相關審查規定陸續上路，農地工廠才迎來永久合法的可能，也是多數農地工廠用地合法化的重要轉捩點。

然而，許多農地工廠因廠房「蓋好蓋滿」，缺乏隔離綠帶、空地比不足，或位於農田群聚、無臨路條件、排水與建築線無法銜接等問題，任何一項卡關，都可能讓整個程序停滯多年。

在這其間經發局扮演「協調者」角色，協助業者依據法令調整改善，例如拆除新增建物以預留空地比、將通行土地納入用地計畫變更為交通用地以取得建築線，或採附掛方式解決對外排水等，協助業者找出可行解方。像是霧峰區敬東科技五福廠，因基地缺乏臨路條件，市府協助將廠地與道路間通行土地一併納入用地計畫並變更為交通用地，後來即順利完成審查。

另如在烏日區的超世紀科技二廠，則因鄰接水利用地無法銜接建築線，經跨機關協調輔導依法申請架橋，成功排除通行障礙，成為台中市第41家完成用地合法化的特定工廠。

他說，完成合法化的41家工廠，也同步導入永續作為，包含設置屋頂型太陽光電超過1萬瓩、規畫1.4公頃綠帶空間及植樹974棵，讓產業在合法經營的基礎上，朝向淨零轉型與環境友善發展。