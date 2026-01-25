快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

中市41家特登廠獲核准用地變更 經發局：最難門檻是這個

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市經發局長張峯源（中）實地勘查並協助塑膠射出成型機大廠鏈發射出機械取得一般工廠登記。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（中）實地勘查並協助塑膠射出成型機大廠鏈發射出機械取得一般工廠登記。圖／台中市政府提供

台中市經濟發展局今指出，經持續輔導農地工廠合法化，至今已累計41家特定工廠完成用地變更核准，增加可合法設廠面積約19.36公頃，帶動近21億元投資，並創造約300個在地就業機會，讓長年處於「暫時合法、卻無法永久」的農地工廠，終於站上穩健經營的起跑線，而其中如何協助工廠業者「用地合法」是最難的門檻。

經發局長張峯源說，早年多數農地工廠即使完成臨時登記，仍面臨「無法永久合法」的結構性困境，其中最困難的關卡正是用地合法化。中央政府自2011年起陸續開放特定地區有條件輔導，但適用範圍有限，直到2021、2022年間，非都市土地及都市計畫內用地變更相關審查規定陸續上路，農地工廠才迎來永久合法的可能，也是多數農地工廠用地合法化的重要轉捩點。

然而，許多農地工廠因廠房「蓋好蓋滿」，缺乏隔離綠帶、空地比不足，或位於農田群聚、無臨路條件、排水與建築線無法銜接等問題，任何一項卡關，都可能讓整個程序停滯多年。

在這其間經發局扮演「協調者」角色，協助業者依據法令調整改善，例如拆除新增建物以預留空地比、將通行土地納入用地計畫變更為交通用地以取得建築線，或採附掛方式解決對外排水等，協助業者找出可行解方。像是霧峰區敬東科技五福廠，因基地缺乏臨路條件，市府協助將廠地與道路間通行土地一併納入用地計畫並變更為交通用地，後來即順利完成審查。

另如在烏日區的超世紀科技二廠，則因鄰接水利用地無法銜接建築線，經跨機關協調輔導依法申請架橋，成功排除通行障礙，成為台中市第41家完成用地合法化的特定工廠。

他說，完成合法化的41家工廠，也同步導入永續作為，包含設置屋頂型太陽光電超過1萬瓩、規畫1.4公頃綠帶空間及植樹974棵，讓產業在合法經營的基礎上，朝向淨零轉型與環境友善發展。

經發局強調，未來市府將持續以「全面納管、就地輔導、合法再轉型」為核心方向，陪伴更多未登記工廠穩健走完合法化最後一哩路，讓產業安心經營、地方永續發展，打造台中更具競爭力的產業環境。

台中市經發局長張峯源（中）與敬東科技公司人員開會，最終完成用地合法化。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（中）與敬東科技公司人員開會，最終完成用地合法化。圖／台中市政府提供

農地 台中

延伸閱讀

前6屆都沒中過！台中購物節「千萬好宅」這家店開出 幸運得主曝得獎祕訣

台中購物節「千萬好宅」得主曝！到好市多南屯店消費7457元 爽成幸運兒

台中購物節今抽出「好宅」最大獎 還附贈輕裝潢及車位

演唱會經濟奏效！台中跨年10天創28億元消費 將加碼送百萬現金

相關新聞

本周台股／三大法人站隊賣方 台股天花板封頂倒數？

多頭持續在台股發威，上周指數以3萬1961點作收，上漲55點，漲幅1.76％，盤中觸及3萬2千點，又改寫新高，周K線已連5紅，日均量8262.81億元。不過，吊詭的是，三大法人上周全數站在賣方，這是2個月以來首見狀況，台股天花板準備封頂了嗎？

只能冬季入山…台電保線員年年頂著寒風 守護橫貫中央山脈的新東西線

一條橫越中央山脈的「新東西線」，串聯起明潭與大觀電廠的電力，直抵花蓮鳳林變電所，撐起了東部地區的用電命脈。這條矗立於台灣...

台電新東西線橫越中央山脈…不敵大自然威力 51號電塔即將消失

新東西線是台電於上個世紀末完成的第二條橫跨中央山脈的高壓輸電線路，線路長達72.4公里，最高鐵塔標高2925.5公尺，這...

無人機全非紅鏈 明年落實…鄭麗君訂出新目標

政府推動五大信賴產業政策引導下，我國無人機產業2025年產值由前一年的50億翻倍成長至129億元；其中最受矚目的整機外銷...

大數字／綠領人才缺口 逼近3萬個

綠領已成為台灣產業轉型、AI能力提升與淨零治理的重要核心職涯方向。據統計，台灣綠領徵才企業家數八年成長182％；綠領人才...

大數字／薪資揭露 三成月薪超過4萬

綠領需求缺口大，但「薪事」也是求職求才的重點。2025年下半年，33％綠領職缺「面議薪資」，代表三分之一的綠領職缺月薪高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。