關稅承壓調整外銷布局 中鋼：今年鋼市溫和復甦

台美達成對等關稅調降至15%，但鋼鐵關稅維持50%不變。中鋼表示，美國長期非主要外銷地區，不過近年因應貿易壁壘升高，已調整外銷布局，重心由北美與歐洲，逐步拓展至中東、非洲、東南亞等市場。在關稅條件明朗化後，有助下游接單回溫，鋼市有望朝「溫和復甦」發展。

中鋼業務部門助理副總經理陳威廷接受中央社記者採訪時指出，美國自2018年起依232條款對進口鋼鐵課徵關稅，中鋼即逐步調整外銷策略，近年直接銷美占比皆不到1%，每年僅數千噸，以外銷市場來看，美國並非核心外銷區域。

2025年美國將鋼鐵關稅提高至50%的條件下，直接銷往美國的鋼品須承擔高關稅負擔，產品價格競爭力相對受限，且部分品項仍涉及貿易救濟措施，直接銷美空間相對有限，「基本賣不動」。

他表示，中鋼外銷長期涵蓋加拿大、墨西哥與歐盟等成熟市場；但隨著北美與歐洲陸續築起貿易壁壘，近年為了因應全球貿易環境重塑，外銷布局逐步擴展至中東、非洲、南美洲與東北亞等區域。此外，東南亞地區因中鋼具海外生產基地與供應鏈的整合優勢，成為海外重要市場。

他說，雖然市場還需面對中國大陸鋼廠的競爭，但中鋼持續推動高值化轉型，以供應汽車、家電等直接客戶用料為主軸，透過產品組合優化與客製化服務，強化技術門檻與應用價值，希望以價值競爭取代價格競爭，穩固外銷競爭力。

對於今年鋼市展望，他表示，台美對等關稅底定，有助於降低市場不確定性，對中小型下游加工業者尤為有利，相關產品稅率由20%降至15%，讓下游接單信心回升，進而帶動供應鏈動能回穩，因此整體市場普遍持正面以對，「當下游廠商敢做生意了，上游原料也才可以往下游走，等於多開了一條路。」

陳威廷強調，在鋼鋁關稅維持50%的情況下，對上游原料還是「緊箍咒」，持續承受高關稅壓力，今年鋼鐵市場仍充滿變數，因自去年起包括關稅壁壘、貿易救濟、反傾銷、防衛措施（safeguard）及碳稅等因素，需審慎觀察變化；不過在需求逐步回溫與市場預期改善的帶動下，鋼鐵市場整體已呈現結構性修復趨勢，朝「溫和復甦」方向發展。

單軋廠中鴻表示，受到先前美國對等關稅影響，2025年整體銷售量確實比2024年少，加上中國鋼品低價傾銷，市場競爭加劇，今年營運目標將持續以獲利結構為主，力拚將毛損降至最低。

中鴻指出，美國宣布台灣對等關稅調降為15%，對下游客戶包括汽車零組件有正面助益；展望今年，目前油價使運費在相對低檔，加上2025年12月耶誕節後接單狀況比2024年稍好，若近期鋼鐵關稅政策能釋出利多消息，不確定性有機會較去年降低。

鍍面鋼品大廠燁輝表示，燁輝以外銷為主，以2025年第4季來看，銷美占外銷3成；去年12月到今年1月美國訂單量比之前增加，因近期美國鋼價上漲，台灣雖然被美國課高關稅，但因當地行情上漲，進口價格還是比當地鋼價好。

談到今年，燁輝認為，2025年因美國關稅政策，讓鋼鐵產業出現震盪；台美日前已公布達成對等關稅協議，感覺朝好的方向走，產業制度可能有機會稍回到正軌，對今年「樂觀看待」。