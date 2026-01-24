快訊

外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

今年經濟成長率 蔡明興看好4%以上

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台灣去年經濟成長率狂飆破百分之七，今年在高基期影響下，主計總處對成長率預估縮減至百分之三點五四，富邦金控董事長蔡明興對於台灣今年經濟成長更看好，認為應該有百分之四以上，主要動能還是來自人工智慧（ＡＩ）相關需求的挹注，但內需不振是一大問題。

富邦集團廿四日舉辦集團謝年會，蔡明興開場前接受媒體聯訪時表示，今年大部分員工的年終都會比去年好，加薪幅度會在四月拍板。

蔡明興說，今年經濟成長率不會跟去年一樣高，但在ＡＩ需求持續挹注下，很有機會在百分之四，但是，內需沒有獲得提振，除了因出國熱潮而減少國內消費外，台灣人口老化也有關係，因為老年人消費力較弱，因此如何提振台灣本土消費及經濟成長，是很重要的課題。

台股大盤指數一月就已衝上三萬兩千點，蔡明興開玩笑說，類股輪動像雞犬升天，連台積電因為先進製程產能不足而放棄的成熟製程，都可以讓世界先進、聯電撿到槍，因此，去年沒有漲的股票，今年可能落後補漲。

經濟成長率 蔡明興

延伸閱讀

看好哪些類股？蔡明興給投資人1建議 預期台股後市可期

3城市搜尋度增加！巴西將對大陸公民免簽 旅遊業看好帶動南美遊

啟碁2026年獲利拚新高

老得慢又少病？最被看好長壽的「3生肖」 第一名生命力旺盛

相關新聞

保線員高海拔搏命 爬鐵塔巡修

新東西線串起明潭與大觀電廠的電力，直抵花蓮鳳林變電所，撐起東部的用電命脈，幕後功臣保線員的工作艱辛，巡檢與修護都在寒風刺...

新東西線51號電塔全台最高 不敵天候將退場

台電在上世紀末完成第二條橫跨中央山脈的高壓輸電線路「新東西線」，長達72.4公里，是穩定東部供電的生命線。線上編號51號...

要客戶放大槓桿 形同玩火

去年銀行業獲利創新高，財富管理帶來的手續費收入挹注是背後最大推手，再加上金管會推動亞洲資產管理中心，使得財管業務成為各大...

破解理專話術 不要上錯車

每家銀行今年的財富管理手續費目標都大幅拉高，各家今年訂出的手續費收入的年增率目標，從百分之十至百分之卅不等，理財專員壓力...

用貸款綁金融商品 銀行掀亂象

銀行業去年獲利創史上新高，財富管理業務貢獻的手續費收益居功闕偉，但卻也因此讓市場競爭空前激烈，亂象頻生。知情人士透露，已...

統一發票獎金少發86億？

統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出百分之三支應，但從民國一一○年至一一三年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。