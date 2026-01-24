聽新聞
今年經濟成長率 蔡明興看好4%以上
台灣去年經濟成長率狂飆破百分之七，今年在高基期影響下，主計總處對成長率預估縮減至百分之三點五四，富邦金控董事長蔡明興對於台灣今年經濟成長更看好，認為應該有百分之四以上，主要動能還是來自人工智慧（ＡＩ）相關需求的挹注，但內需不振是一大問題。
富邦集團廿四日舉辦集團謝年會，蔡明興開場前接受媒體聯訪時表示，今年大部分員工的年終都會比去年好，加薪幅度會在四月拍板。
蔡明興說，今年經濟成長率不會跟去年一樣高，但在ＡＩ需求持續挹注下，很有機會在百分之四，但是，內需沒有獲得提振，除了因出國熱潮而減少國內消費外，台灣人口老化也有關係，因為老年人消費力較弱，因此如何提振台灣本土消費及經濟成長，是很重要的課題。
台股大盤指數一月就已衝上三萬兩千點，蔡明興開玩笑說，類股輪動像雞犬升天，連台積電因為先進製程產能不足而放棄的成熟製程，都可以讓世界先進、聯電撿到槍，因此，去年沒有漲的股票，今年可能落後補漲。
