新台幣匯率 央行維持動態穩定
台美關稅底定後，外界擔心，台灣企業自主對美投資高達兩千五百億美元，接下來，外匯市場美元需求恐將大幅上升，加速台幣貶值，對出口有利、但不利進口，甚至影響國內物價。對此，央行表示，雖然台灣企業對美投資可能提高短期美元需求，但影響仍在可控範圍，央行具備充沛的外幣流動性與政策工具，有能力維持新台幣匯率的雙向動態穩定，如遇市場供需失衡致新台幣匯率出現過度波動，亦將適時進場調節，以維持新台幣匯率動態穩定。
央行指出，針對台美關稅貿易協議，央行表示，雖然台灣企業對美直接投資兩千五百億美元，可能提高短期美元需求，但相關影響仍在可控範圍內。主因包括台灣科技大廠近年對美出口大幅成長，外幣流動性充裕，且大型出口商已累積可觀外匯資產，可直接支應投資所需。
此外，企業可透過美元融資或發行美元債券，利用美元收入進行自然避險，加上投資計畫分階段執行，將有助於分散美元需求，降低對國內匯市的衝擊。
