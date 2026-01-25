要客戶放大槓桿 形同玩火

去年銀行業獲利創新高，財富管理帶來的手續費收入挹注是背後最大推手，再加上金管會推動亞洲資產管理中心，使得財管業務成為各大銀行之間的顯學，然而，令人憂心的是，銀行只想好上加好，卻未想到「居高思危」。

二○○八年的雷曼風暴，讓許多客戶傾家蕩產，或許，現在的金融市場環境不能和當年相比，但資本市場或總體經濟不可能一路長紅。金融業為了財管業績，竟有銀行把財管直接與信貸、房貸業務連動，要客戶擴大槓桿來買理財商品，已經形同「玩火」。

財管業務的好壞，不但關乎理財專員的獎金，更關乎各分行經理的「保位戰」，才有這種鋌而走險的情況發生，但更重要的是，銀行總行的經營高層也必須省思，業務目標是否下達不合理？因為財管當紅，因此使得財管業務的成長，從「漸進式」而要求一步到位的「躍進式」，這種作法短期內或許增加銀行獲利，長線風險更嚴峻。

以銀行業務結構來看，企業金融、消費金融及投資，都是銀行的重點業務，不同景氣循環時，各自都能發揮不同的功能，成為銀行獲利成長的動能。

這種決策方式也令人擔憂，一來是企金業務亦為銀行重要命脈，很多高資產大戶。金融機構過度偏重財管輕忽企業金融，會導致銀行無法把餅做大。

其次，銀行過分強調財管業務，一線人員在不當壓力與目標下，只能找財力有限的一般民眾買高風險商品，民眾形同被割韭菜，蒙受龐大投資損失，引發更多產品銷售客訴爭議。

不論是銀行或是主管機關，在看待財管業務的一片榮景時，更應檢視這片榮景的背後是否只是不當操作所堆砌出來的假象。