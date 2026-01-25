用貸款綁金融商品 銀行掀亂象

銀行業去年獲利創史上新高，財富管理業務貢獻的手續費收益居功闕偉，但卻也因此讓市場競爭空前激烈，亂象頻生。知情人士透露，已有銀行業者為了達成業務目標與指令，竟從信貸、房貸下手，透過新增信貸、房貸額度給予客戶，再誘使客戶買金融商品，甚至傳出有銀行給客戶信貸的額度中，有三至四成是拿去買商品。

一家本國銀行主管私下指出，這種作法已踩到金管會規定「不能以貸款勸誘客戶去買產品」的紅線，但問題是，不論是銀行分行經理或一般行員都有業績壓力，才會出現扭曲行徑。

去年金融業爆發房貸之亂，在中央銀行打炒房限制下，很多民眾貸不到房貸，至少要排隊半年，未料房貸荒的問題才剛剛稍微緩和，現在又出現新的亂象。

一家金融業高層指出，的確聽過有銀行透過購屋房貸或是「理財型房貸」以高估價值的方式，要客戶來買金融商品。理財型房貸規定，除非資金是拿來買房，否則不在央行的房市管制目標當中，沒有主管機關緊盯，銀行就更有「高估」價值的空間。也有不少銀行直接就拿購屋房貸來綁理財商品，更違反金管會及央行的規定。

舉例來說，一戶房屋的實價登錄價格，大約在一千萬元至一千兩百萬元之間，有些銀行在給予貸款額度時，會用一千萬元給予貸款成數，有些則用一千兩百萬元，銀行若乘機銷售產品，就會跟客戶講好，給予一千兩百萬元的額度，但要搭配買基金、保單等財管商品。

還有銀行是以信貸方式借錢給客戶，並要求客戶用其中的三至四成來買產品。金融業高層指出，信貸是無擔保貸款，對銀行的業務風險比有擔保放款來得大，借信貸給客戶買基金、保單，買產品占信貸金額的比重還高，等於是要客戶用高槓桿理財，非常危險。

這位業界高層示警，現在全球政經情勢變幻莫測，若是市場環境反轉，銀行不要以為只有客戶賠，銀行也會在房貸、信貸業務被倒帳，客戶還不起房貸、信貸，到頭來仍是衝擊到銀行。

除了銀行間彼此激烈競爭，外在環境還有金管會正在推動亞洲資產管理中心，高資產理財成為各銀行之間熱戰的焦點，甚至出現基金質押、再借款的情況。

相較於此，大部分公股行庫普遍保守，但據了解，不少中大型的民營銀行，基金的質押擔保借款，可以做好幾次。業界高層指出，這種放大槓桿拚業績的作法真的很危險，尤其財富管理帶來可觀手續費收入，成為各銀行間拚比獲利決勝關鍵，這絕對是主管機關必須正視的問題。