保線員高海拔搏命 爬鐵塔巡修

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台電新東西線矗立於台灣屋脊的輸電線全長72.4公里，共有196座鐵塔，保線員的工作艱辛且危險，而最繁重的巡檢與修護，卻偏偏得在寒風刺骨、高山積雪的冬季進行。記者陳儷方／攝影
台電新東西線矗立於台灣屋脊的輸電線全長72.4公里，共有196座鐵塔，保線員的工作艱辛且危險，而最繁重的巡檢與修護，卻偏偏得在寒風刺骨、高山積雪的冬季進行。記者陳儷方／攝影

新東西線串起明潭與大觀電廠的電力，直抵花蓮鳳林變電所，撐起東部的用電命脈，幕後功臣保線員的工作艱辛，巡檢與修護都在寒風刺骨的冬季進行，冒著嚴重失溫的生命危險。

新東西線的196座鐵塔中，有78座有特殊的防冰雪設計。每年11月至隔年4月的枯水期，班長黃國慶帶3名夥伴進駐「六分所保線所」，檢修新東西線。入山之路極其險峻之外，在空氣稀薄、酷寒的高海拔環境中工作，體力與意志力都是大考驗。

黃國慶有次在七彩湖附近的112號鐵塔維修，當時濃霧伴隨刺骨冰雨，為了趕在中午前排除停電問題並更換礙子，他們在裝備全濕、手腳凍到失去知覺的情況下，與同事輪流攀上電塔。另一場噩夢是在雨勢不斷時，黃國慶因視線不佳迷路，且沒帶無線電，在極度寒冷中出現失溫現象，大腦一度產生幻覺。

絕望之際，黃國慶甚至在手機裡打好了遺書，雖然深山沒有訊號，仍按下傳送鍵，隨後手機便因低溫自動關機，他憑著本能繼續前行，所幸夥伴及時趕到，把他從鬼門關前拉回。黃國慶只敢跟曾為舊東西線保線員的父親，分享這段死裡逃生的經歷。

這支巡檢隊伍中加入88年次的新血林伯霖，北科大畢業後，他不愛枯燥的辦公室生活，轉而追求穩定且具挑戰性的台電工作。冬天爬鐵塔就像極限挑戰，維修通常在邊停電、邊送電的極高壓環境下進行，不僅核心肌群要夠強，更要克服風雨夾雜冰雹刮在臉上的劇痛，但他依然熱愛這份與眾不同的工作。

