新東西線51號電塔全台最高 不敵天候將退場

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
全台海拔最高的51號電塔，如今受氣候變遷、土石流失威脅，台電讓它提前走入歷史。圖／台電提供
全台海拔最高的51號電塔，如今受氣候變遷、土石流失威脅，台電讓它提前走入歷史。圖／台電提供

台電在上世紀末完成第二條橫跨中央山脈的高壓輸電線路「新東西線」，長達72.4公里，是穩定東部供電的生命線。線上編號51號電塔標高2925.5公尺，是全台海拔最高的電塔；如今受氣候變遷、土石流失威脅，台電必須忍痛讓它提前走入歷史。

新東西線蓋在台灣的脊梁上，當年利用丹大林道這條既有道路施工才得以完工，把西部電廠發的電供東部使用。受極端天氣影響，沿線設施也面臨嚴苛考驗，尤其颱風侵襲時，中央山脈首當其衝，2023年卡努及小犬颱風造成51電塔的邊坡不穩，雖然電塔仍擔負輸電功能，但已有傾倒之虞。

台電指出，51號電塔的邊坡土石流失，植被已禿，為此立即展開搶修與評估工作。工程團隊決定不勉強保留，而是廢棄它，由相鄰的50號與52號電塔共同承擔沒有51號的輸電任務，未來輸電線會直接掛在50及52號電塔上，也將強化兩座電塔。

台電表示，兩座電塔將各自墊高21公尺，拉開安全距離，輸電線直接跨越51號電塔負責的區段，51這個編號從此消失。

丹大林道飽受摧殘，沿線都是碎石，路面跌宕起伏，沒有護欄還偶有落石；林道起點孫海橋更早就被大水沖毀，現靠鋼板便橋才能渡過溪流前進林道。台電為巡檢新東西線，決與林保署合作修復孫海橋，工程進行中。

保線員高海拔搏命 爬鐵塔巡修

新東西線串起明潭與大觀電廠的電力，直抵花蓮鳳林變電所，撐起東部的用電命脈，幕後功臣保線員的工作艱辛，巡檢與修護都在寒風刺...

