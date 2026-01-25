上月景氣有望亮紅燈

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

國發會預計27日公布去年12月景氣對策信號。隨著AI需求持續暢旺，加上台美對等關稅底定，我國出口動能延續，外銷訂單表現亮眼，市場預期景氣燈號有機會亮出代表熱絡的紅燈

回顧國發會先前公布的11月景氣對策信號，綜合判斷分數為37分，較10月上升2分，景氣燈號已連續三個月亮出黃紅燈，反映景氣維持「趨熱」格局。依照景氣對策信號分數級距，只要綜合判斷分數達38分，即可轉為紅燈，目前僅差1分，顯示整體經濟延續穩健成長之態勢。

國發會分析，目前進出口表現仍佳，年底作帳行情帶動下，歷來12月股價上漲機率偏高，可望支撐民眾信心；同時，貨幣總計數M1B在資金相對寬鬆下亦有機會回溫。

紅燈

