AI動能強勁 去年經濟成長可望上修

AI動能持續發威，帶動去年出口表現遠優於預期。行政院主計總處預計30日公布去年第4季經濟成長率數值，以及全年經濟成長率修正數。在出口實績大幅超出原先預測，且AI相關拉貨動能持續升溫下，預期去年第4季及全年GDP成長率均有望明顯上修。

依財政部最新公布的出口統計，去年12月出口金額達624.8億美元，雖較11月月減2.5%，但年增43.4%，創歷年單月次高紀錄，年增率亦已連續第26個月呈現正成長。觀察出口結構，12月主要由資通與視聽產品、電子零組件兩大類貨品帶動，年增率分別高達1.3倍及24.1%，顯示AI、高效能運算及相關應用需求，仍是推升出口成長的關鍵引擎。

從季度與全年表現來看，出口動能同樣強勁。財政部統計，2025年第4季出口金額達1,881.1億美元，年增49.4%。去年全年出口更首度突破6,000億美元大關，達6,407.5億美元，年增34.9%，不僅刷新歷史新高，也明顯高於主計總處去年11月預測的31.58%；全年實際出超達1,571.4億美元，同步改寫新紀錄，亦超過原先主計總處預估的1,406億美元。

財政部指出，目前大型雲端服務供應商持續擴大資本支出，各國亦加速推動主權AI與算力基礎設施建置，帶動相關硬體需求成長，加上我國半導體及資通訊供應鏈具備競爭優勢，有助於支撐出口成長動能。

回顧主計總處先前11月預測，預估去年第4季經濟成長率為7.91%，全年經濟成長率為7.37%，全年GDP規模可望突破28兆元，人均GDP預計達3萬8,748美元。在最新出口實績大幅優於當時預測假設下，相關成長基礎已明顯墊高，後續修正空間因而浮現。

主計總處指出，先前進行概估時，部分關鍵數據尚未完全確認，隨著最新統計資料陸續出爐，目前觀察到的景氣狀況明顯優於先前評估，其中出口對整體經濟成長的貢獻尤為顯著，整體主基調仍是由AI帶動出口，並連帶影響相關消費與投資活動。

至於內需表現，主計總處提到，先前即評估第4季消費動能可望相對改善，主因包括普發現金的政策因素挹注。