無人機全非紅鏈 明年落實…鄭麗君訂出新目標

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報資料照片
政府推動五大信賴產業政策引導下，我國無人機產業2025年產值由前一年的50億翻倍成長至129億元；其中最受矚目的整機外銷金額，更從1.4億躍升至29.5億元，成長20多倍。行政院副院長鄭麗君最近強調，台灣已成為民主陣營具高度信賴關鍵夥伴，未來將爭取於2027年落實「全非紅供應鏈」目標。

鄭麗君近日召開今年首場「無人載具產業發展及管理機制」專案會議，她指出，賴總統上任以來，行政院已召開近30次專案會議，明確擬定產業發展、國防自主、民主供應鏈三大核心目標。去年院長卓榮泰核定的無人載具產業發展統籌型計畫，已將無人機定位為我國未來發展十項重大議題之一。

透過經濟部與跨部會協作，台灣無人機產業正從過去的零組件供應，快速轉向系統整合與整機輸出模式，成功切入國際市場。

觀察出口版圖，台灣無人機整機外銷目前以捷克、波蘭及美國為主要市場，合計占比高達九成以上。顯示在全球地緣政治變動下，西方國家對「非紅供應鏈」需求極為迫切，台灣憑藉深厚資通訊基礎與高度政治互信，已在民主供應鏈占據戰略高地。

為帶動產業動能，行政院表示將採取「公部門需求引導產業」策略。鄭麗君在會中裁示，今年起上路的遙控無人機採購作業指引將成為部會執行依據，未來政府採購將優先納入國內優質業者，並廣邀國科會、經濟部、中科院參與評選委員會，確保採購規格具備前瞻性與產業帶動效果。

鄭麗君表示，無人載具是五大信賴產業重要支柱，其應用已從國防延伸至智慧交通、醫療運送及海域治理等商用領域。

無人機 鄭麗君 地緣政治

相關新聞

統一發票獎金 少發86億？

統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出百分之三支應，但從民國一一○年至一一三年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票...

大數字／綠領人才缺口 逼近3萬個

綠領已成為台灣產業轉型、AI能力提升與淨零治理的重要核心職涯方向。據統計，台灣綠領徵才企業家數八年成長182％；綠領人才...

AI動能強勁 去年經濟成長可望上修

AI動能持續發威，帶動去年出口表現遠優於預期。行政院主計總處預計30日公布去年第4季經濟成長率數值，以及全年經濟成長率修...

無人機全非紅鏈 明年落實…鄭麗君訂出新目標

政府推動五大信賴產業政策引導下，我國無人機產業2025年產值由前一年的50億翻倍成長至129億元；其中最受矚目的整機外銷...

大數字／薪資揭露 三成月薪超過4萬

綠領需求缺口大，但「薪事」也是求職求才的重點。2025年下半年，33％綠領職缺「面議薪資」，代表三分之一的綠領職缺月薪高...

大數字／相關AI工作機會 突破5,000個

政府推動「雙軸轉型」，也就是同時推動數位轉型與永續轉型（綠色轉型），當綠領結合AI人才，在產業的人力缺口也顯現出增量需求...

