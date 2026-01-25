無人機全非紅鏈 明年落實…鄭麗君訂出新目標

政府推動五大信賴產業政策引導下，我國無人機產業2025年產值由前一年的50億翻倍成長至129億元；其中最受矚目的整機外銷金額，更從1.4億躍升至29.5億元，成長20多倍。行政院副院長鄭麗君最近強調，台灣已成為民主陣營具高度信賴關鍵夥伴，未來將爭取於2027年落實「全非紅供應鏈」目標。

鄭麗君近日召開今年首場「無人載具產業發展及管理機制」專案會議，她指出，賴總統上任以來，行政院已召開近30次專案會議，明確擬定產業發展、國防自主、民主供應鏈三大核心目標。去年院長卓榮泰核定的無人載具產業發展統籌型計畫，已將無人機定位為我國未來發展十項重大議題之一。

透過經濟部與跨部會協作，台灣無人機產業正從過去的零組件供應，快速轉向系統整合與整機輸出模式，成功切入國際市場。

觀察出口版圖，台灣無人機整機外銷目前以捷克、波蘭及美國為主要市場，合計占比高達九成以上。顯示在全球地緣政治變動下，西方國家對「非紅供應鏈」需求極為迫切，台灣憑藉深厚資通訊基礎與高度政治互信，已在民主供應鏈占據戰略高地。

為帶動產業動能，行政院表示將採取「公部門需求引導產業」策略。鄭麗君在會中裁示，今年起上路的遙控無人機採購作業指引將成為部會執行依據，未來政府採購將優先納入國內優質業者，並廣邀國科會、經濟部、中科院參與評選委員會，確保採購規格具備前瞻性與產業帶動效果。

鄭麗君表示，無人載具是五大信賴產業重要支柱，其應用已從國防延伸至智慧交通、醫療運送及海域治理等商用領域。