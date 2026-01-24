台電新東西線橫越中央山脈…不敵大自然威力 51號電塔即將消失

新東西線是台電於上個世紀末完成的第二條橫跨中央山脈的高壓輸電線路，線路長達72.4公里，最高鐵塔標高2925.5公尺，這條興建在台灣脊樑上的輸電設備只花了9年就完工，最大關鍵就是充分利用了丹大林道這條既有道路，讓台電順利拉出345kV的新東西線，藉西部電廠穩定東部供電。這條新東西線正在進行兩大復健工程，一是孫海橋重建，二是51號電塔的廢棄。

新東西線橫越中央山脈，是台灣少數能將西部電力直接送往東部的重要輸電通道，長年暴露於高山地形、陡坡與極端氣候下，使得沿線設施面臨嚴苛考驗，尤其當颱風襲台時，中央山脈又是首當其衝，2023年的卡努颱風及小犬颱風應是導致編號51電塔所在地邊坡不穩的主要原因，目前該電塔雖仍矗立並承擔輸電功能，但長遠來看已有傾倒之虞。

台電指出，51號電塔所在地的邊坡土石流失，植被已禿，發現這座可能傾倒的電塔過程，說來神奇。在一次巡檢中，工程人員長時間在崎嶇山徑中上下攀走，雙腿不斷抽筋，只能改以倒退走路方式來放鬆緊繃的肌肉，就在他們以倒退嚕的方式下山時，抬頭望向山壁，眼前景象讓人瞬間驚醒：51號電塔所在的山壁，已出現嚴重崩坍現象。

原本應該穩固的坡面，因大量土石流失，只剩零星植被勉強附著，遠遠望去，殘留的植被線條彷彿一名巨人，用身體硬撐著51號電塔的基座。

這樣的畫面，讓巡檢人員立刻意識到，51號電塔恐已無法再承擔長期輸電任務，巨人扛著51號電塔，彷彿只是為台電爭取解決問題的時間。

搶修與評估工作立即展開。工程團隊反覆檢討各種可能方案，最終做出一個關鍵決定，即不再勉強保留51號電塔，而是直接廢棄這座位處高風險地段的電塔，改由相鄰的50號與52號電塔承擔跨距，未來輸電線會直接掛在50及52號電塔上，因此這2座電塔必須同步進行結構調整與強化。

台電表示，工程內容包括將兩座電塔各自墊高21公尺，以拉開安全距離，並讓輸電線直接跨越原本由51號負責的區段。換言之，未來在新東西線上，51號電塔將成為一個「消失的編號」，輸電線不再落點於該處。

目前，50與52號電塔的墊高工程已正式啟動，但因為電塔都位於山壁上，施工艱辛，台電表示，目標是力拚在年底前完成，讓整段輸電線路回到穩定、安全的運作狀態，此項復元工程的設計，不只是因應當前地質風險，更是為了未來極端氣候下的長期安全。

新東西線的興建與巡檢，仰賴丹大林道，不過，丹大林道也是飽受風霜，每次颱風每次傷，林道滿路都是碎石，全程幾乎都是怪手開出來、工作車輛壓出來的路，路面跌宕起伏，沒有護欄不打緊還偶有落石，相當危險，而丹大林道的起點孫海橋，更是老早就被大水沖毀，現在是靠著鋼板便橋才能渡過溪流前進丹大林道。台電為了讓新東西線的巡檢維護工作更安全，決定與林保署合作，修復孫海橋，目前工程也在進行中。

早期的孫海橋並非政府興建。1958年，經營振昌木業公司的孫海向林務局標得丹大林區5000公頃的伐木權，並以半年時間開闢丹大林道，從濁水溪畔直通七彩湖，全長68公里。2004年，孫海橋因72水災損毀，當時行政院拍板決定不再復建。

經過20年，基於新東西線維護與電網韌性需求，台電決定出資修復孫海橋。台電表示，孫海橋是早期蓋的橋，橋墩很低，大水一來，整座橋都被沖掉，這次工程將把橋墩提高，以避免洪水沖刷淘空及漂流物撞擊，除了有利於台電維護及更新新東西線、強韌電網之外，「未來丹大林道除了保育，還可以有一定程度的觀光」。