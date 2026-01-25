大數字／相關AI工作機會 突破5,000個

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

政府推動「雙軸轉型」，也就是同時推動數位轉型與永續轉型（綠色轉型），當綠領結合AI人才，在產業的人力缺口也顯現出增量需求，據統計，綠領AI工作機會已增加到5,340個、年增35％，在整體綠領工作機會中占18.2％。

據統計，針對2025年下半年2萬9,305個綠領工作機會，近一步以495組AI關鍵字詞（例如ChatGPT、deep learning、IOT、人臉辨識等）進行第二次過篩，發現綠領結合AI工作機會已增加到5,340個，年增35％。

綠領AI人才缺口近八年增加388％，高於整體綠領278％。，甚至在2025年下半年占綠領工作18.2％，高於AI職缺占整體求才市場的10％，已是連續第六年走高。環境部指出，企業透過數據驅動、高效自動化、智慧決策、以及AI技術轉型，才會帶動綠領AI人才需求繼續增溫。

從產業來看，2025年下半年，綠領AI人才缺口TOP 6產業，與整體綠領相同，但排序稍有差異，電子資訊／軟體／半導體占41％、顯示科技產業是綠領AI人才需求最主要來源；第二則為一般製造業占17％，顯示AI與綠色技術應用已深入製造業轉型升級，而前兩名合占58％，以超過整體的一半；法律／會計／顧問／研發／設計業排名第三。

