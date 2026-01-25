大數字／薪資揭露 三成月薪超過4萬

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

綠領需求缺口大，但「薪事」也是求職求才的重點。2025年下半年，33％綠領職缺「面議薪資」，代表三分之一的綠領職缺月薪高於4萬元，可依人才條件個別談判薪資，人才愈專業、談判空間愈大。

依照《就業服務法》規範，企業徵才月薪若低於4萬必須公開揭露薪資，薪資揭露愈透明完整、愈有助於順利徵才，也因此當企業徵才時寫「面議」，就代表該職缺薪資高於4萬元。

據人力銀行統計， 2025年下半年，綠領職缺「面議薪資」比例最高，依產業分別為金融投顧及保險業61％、法律／會計／顧問／研發／設計業55％、電子資訊體／軟體／半導體51％；依職務則為軟體／工程類人員73％、生技／醫療研發類人員63％、生產管理類人員60％。

統計也發現，2025年下半年，67％綠領職缺揭露薪資、或薪資級距，其中60％揭露月薪的平均中位數4萬，比整體職缺薪資3.8萬，議價率5.3％。環境部分析綠領薪水高於整體的主因，包括「外部需求」，全球及台灣推動淨零碳排政策，企業大力搶才；「人才本質」，並非所有綠領薪水都高，專業技術能力、環境證照稀缺性較容易推升綠領薪貴；「職場資本」，隨專業程度提升、工作資歷增加，綠領薪水可望提升。

