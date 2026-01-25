大數字／綠領人才缺口 逼近3萬個

綠領已成為台灣產業轉型、AI能力提升與淨零治理的重要核心職涯方向。據統計，台灣綠領徵才企業家數八年成長182％；綠領人才缺口逼近3萬個，較八年前成長278％，其中又以半導體及資通訊產業缺口最大。

環境部與104人力銀行日前公布2025下半年綠領人才就業趨勢報告。環境部長彭啓明表示，綠領人才已不再是傳統環境領域專屬，而是所有產業都需要的人才，更是台灣接軌國際的共同語言，而且企業面對全球供應鏈的淨零減碳要求，半導體、生醫、營建、金融、零售等產業持續招募綠領，使得綠領人才缺口持續擴大。

台灣綠色科技產業已進入穩定擴張階段，而這樣的產業成長，正是2025年綠領人才需求升溫的根本原因。從近八年的統計數據分析，2025年下半年，4,157家企業招募綠領，平均每月短缺2萬9,305名綠領，綠領人才缺口持續擴大、缺口逼近3萬人；而招募綠領的企業家數，從2018年的1,474家增至2025年的4,157家，也就是八年增加182％，為整體市場同期成長85％的2.1倍，在企業需求綠領人才數量，八年增加278％，是整體市場同期成長49％的5.7倍，企業對綠領的招募需求續創新高。

國內綠領工作者預估38萬人，五年平均年增率8.9％，高於德國同期的2.2％，從產業分析，2025年下半年綠領人才缺口最大的產業為電子資訊／軟體／半導體6,162人、占比21％，其次為製造業5,784人、占20％、建築營造與不動產業3,485人、占12％，前三名合計占比53％。

在職務部分，連續八年，綠領人才缺口前兩名職務皆為環境安全衛生類人員、工程研發類人員，需求分別為3,849人、3,088人，但整體需求的13％、11％。

環境部分析，企業為了減排目標，必須要考慮到法律遵循、執行減少碳排及環境污染等，推升企業需求環境安全衛生類人員，而創新研發、提高綠色韌性、綠色商機等，帶動企業需求工程研發類人員；另一方面最近八年需求轉強的職務還包括營建規劃人員、業務銷售人員，主要是受到智慧綠建築以及產業界需要各種「轉綠」的解決方案。

至於是否要求技能證照，環境部認為「有增無減」，因為隨著綠色轉型，企業對於綠領更要求專業、同時也更放寬學經歷。據統計，在經歷部分，49.3％綠領工作不限科系、56.2％年資一年以下或不限；在學歷部分，7.1％要求碩博士，30.1％要求大學學歷、31.7％要求專科學歷、31.1％要求國高中職及以下。