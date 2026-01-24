富邦金接班人移民美國 蔡明興親揭移民原因：孫子是天才兒童

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
富邦集團年度盛事謝年會，下午在南港展覽館展開，富邦金董事長蔡明興受訪時證實，兒子為了孫子的教育舉家搬到美國，但不影響接班布局。記者黃義書／攝影
富邦金控董事長蔡明興獨子蔡承儒去年9月傳出舉家搬遷到美國，蔡明興24日表示，「主要是我有個孫子是天才兒童」，為了幫孩子找到合適的教育環境，蔡承儒舉家搬到美國住。

蔡明興24日出席富邦集團謝年會，會前接受媒體聯訪時證實，蔡承儒為了子女教育而移居美國，不過，他還是會在台美之間來來去去上班，被問到接班布局是否異動時表示，「我當然希望他接班」。

蔡明興表示，他有個小二的孫子是天才兒童，學校認為他是很特殊的兒童，比較適合到美國接受教育，乾脆3個孫子一起到美國就學，如果讓天才兒童上一般課程，他會覺得太簡單而失去學習的興趣，數學及英文都在特殊班，其他體育美術等就回到一般班級跟大家一起上課。

