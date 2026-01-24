鄭麗君：無人載具產業以「五大策略」 達成非紅供應鏈目標

行政院副院長鄭麗君召開「無人載具產業發展及管理機制」專案會議時表示，為擴大國內無人機需求引導產業發展，優先由公部門帶動採購需求，請各部會依照工程會所定「無人機採購指引」及「共同供應契約」作為執行採購依據；此外，原則同意工程會所提無人機共同供應契約辦理方式，未來在籌組評選委員會時，亦請廣邀國家科學委員會、經濟部、國家中山科學研究院等單位共同參與，並逐步達成無人機全非紅供應鏈目標。

鄭麗君指出，自賴總統上任以來，行政院由鄭麗君擔任召集人，召開「無人載具產業發展及管理機制」專案會議，迄今已召開近三十次專案會議，除具體擬定「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標，並依「擴大國內外需求引導產業發展」、「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落生態系」、「訂定使用規範及推動資安檢測」、「提升全社會防衛韌性」等五大策略推動。

此外，為強化關鍵基礎設施反制無人機侵擾之能力，鄭副院長也請季連成政委協助督導規劃，已於1月8日由鄭副院長主持「行政院國土安全政策會報」聽取國土安全辦公室「關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃」報告，確認後續建構關鍵基礎設施無人機反制系統區域聯防體系的整體規劃。

鄭麗君1月23日主持「無人載具產業發展及管理機制」115年第1次專案會議，聽取「強化無人機政府採購機制」、「強化無人機資安檢測及推動國際接軌情形」、「無人機專屬測試空域、射頻識別及電子圍籬推動情形」、「水面／水下無人載具之管理規範推動情形」等多項已具階段性成果報告。鄭副院長表示，政府以無人機「產業發展」、「國防自主」、「民主供應鏈」三大政策目標為推動方向，透過公部門採購帶動需求，推動資安檢測與國際接軌，並完善國內測試場域管理制度，為無人機產業發展創造成長動能，期盼逐步達成116年無人機全非紅供應鏈目標。

鄭麗君致詞時表示，儘管過去一段時間她投身於臺美經貿談判事務，但始終掛心「無人載具產業發展統籌型計畫」進度，特別感謝陳金德政委與季連成政委在此期間的督導與協調，以及經濟部作為本案統籌主責機關，提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，該計畫已於去（114）年經卓院長核定，並列為未來我國發展的十項重大議題之一，也感謝各部會共同努力，讓該計畫目前已取得相當成果。

在政策引導與產業共同努力下，我國無人機產值由2024年的50億元成長至2025年的129億元，整體成長幅度超過2.5倍，其中更推動無人機整機外銷金額由2024年的1.4億元成長至29.5億元，外銷成長值達21倍，其中以捷克、波蘭及美國為主要出口市場，占比達九成以上，顯示臺灣無人機產業已成為民主陣營中具高度信賴性的關鍵供應鏈夥伴。

隨後，鄭麗君聽取行政院公共工程委員會及經濟部「強化無人機政府採購機制」報告後表示，「遙控無人機採購作業指引」已於今年上路，為擴大國內無人機需求引導產業發展，優先由公部門帶動採購需求，請各部會依照工程會所定「無人機採購指引」及「共同供應契約」作為執行採購依據；此外，原則同意工程會所提無人機共同供應契約辦理方式，未來在籌組評選委員會時，亦請廣邀國家科學委員會、經濟部、國家中山科學研究院等單位共同參與，並逐步達成無人機全非紅供應鏈目標。

鄭麗君聽取數發部及工研院「強化無人機資安檢測及推動國際接軌情形」報告後表示，為完善無人機資安檢測管理機制，數發部已完成檢測規格模組化，促使檢測費用更為合理，降低業者進行資安檢測的門檻，並將電商／零售牌無人機納入資安檢測規範，同時亦積極推動資安檢測機構取得第三方認證，使資安標準與國際接軌。此外，工研院也積極與美方洽談在臺推動Green UAS與 Blue UAS認證，未來將形成「技術＋認證＋市場」整體輸出模式，有利我國無人機產業切入國際供應鏈，請持續加速協助更多國內業者完成認證與接單布局，為我國無人機產業創造更大成長動能。

此外，針對「無人機專屬測試空域、射頻識別及電子圍籬推動情形」、「水面／水下無人載具之管理規範推動情形」兩報告，民用航空局已依「無人載具產業發展統籌型計畫」辦理無人機測試場域的盤點規劃，包括中小型遙控無人機測試場域18處、大型遙控無人機測試場域2處；而目前新完成登錄的遙控無人機空域管理，現階段採用App告警式作法，將請持續精進相關措施，強化與業界溝通，期望透過制度與技術並進，打造安全且友善的測試與應用環境。針對水面水下無人載具快速發展，續請交通部及海洋委員會回應海洋監測、救災應變、國防安全及產業應用等多元需求，目前已於2025年完成「水面及水下無人載具特定測試水域安全管理規範」、「辦理水面水下無人載具海域測試活動空間使用指引」等規範作業，未來將逐步完善水面與水下無人載具及場域的管理機制。

鄭麗君進一步指出，無人載具是「五大信賴產業」不可或缺的重要支柱，應用範疇涵蓋國防安全、智慧製造、智慧交通、醫療運送、農業監測與精準作業、災害防救，以及海空域治理等領域。隨著臺灣相關產業具備更佳的國際布局條件，相關計畫須仰賴穩定且充足的預算支持，以繼半導體產業後為我國奠定未來關鍵產業基礎。

鄭麗君最後強調，2026年度中央政府總預算已就無人載具關鍵技術、資安檢測、法規制度建構、測試環境完善及產業鏈升級等面向進行整體規劃，隨著近年來臺灣在國際上深化民主供應鏈佈局，將有助於持續強化我國產業競爭力與國家整體韌性。中央政府總預算案攸關國家整體施政推動與產業發展動能，特別是在五大信賴產業與民主供應鏈布局的關鍵階段，臺灣已經成為世界一股關鍵力量，呼籲各界支持總預算案，並期盼立法院盡速完成審查程序，讓國家以更壯大的臺灣走向國際。