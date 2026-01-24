林佳龍宴請美參議員蓋耶哥 台美深化經貿合作與供應鏈韌性

外交部長林佳龍23日午間在外交部設宴款待美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）訪問團，雙方就台美經貿合作及區域安全情勢等議題深入交換意見。林佳龍指出，美國國會多年來跨黨派支持台灣民主與安全，讓台美合作能穩健向前。

林佳龍表示，誠摯歡迎蓋耶哥參議員再度訪台，並感謝其長期支持台美關係發展，尤其積極促成台灣與美國亞利桑納州鳳凰城直航，以及支持推動解決台美雙重課稅問題，展現對深化台美雙邊經貿連結的高度重視。台灣與亞利桑那州的連結也正在加速。台積電（2330）在亞利桑那州的投資布局，讓該州成為台灣全球布局的重要戰略位置。

林佳龍指出，台美經貿夥伴關係持續深化，雙方日前甫完成關稅談判總結會議，期盼在既有基礎上創造更多合作契機，並與美方共同建構安全、可信賴且具韌性的供應鏈。另近期台北—鳳凰城直航正式啟航，將成為連結雙邊商務、科技、教育與人文交流的重要橋樑，相信未來雙邊關係必將更加緊密。

林佳龍說，隨著雙邊商務與民間交流增加，外交部也將持續提升在地服務與連結能量，讓合作更順暢、更具延續性。林佳龍也期待，未來有機會親自搭乘直航班機，造訪擁有獨特景色的鳳凰城。

參議員蓋耶哥表示，很高興見證台灣與亞利桑納州關係持續深化；其於2018年訪台時即積極推動直航，本次更特別搭乘直航班機來台，別具意義。未來將持續致力促進台美雙方人民更緊密的互動往來。

蓋耶哥強調，台灣的主權獨立在美國獲得跨黨派堅定支持，並肯定賴總統提出的國防預算規畫，已在華府獲得高度關注；台灣擴大對國防及不對稱戰力的投資，使美國各界清楚看到台灣提升自我防衛能力的決心。

外交部再次歡迎蓋耶哥參議員率團來訪，並感謝美國國會長期以具體行動支持台灣。台灣將持續深化與美國政府、國會及各界友人的合作，共同促進台美關係及區域的和平、穩定與繁榮。