批發業營業額 寫新紀錄

內需動能持續發揮支撐力道。經濟部昨（23）日公布，去年批發業與餐飲業全年營業額雙雙寫下歷年新高，其中餐飲業營業額年增率已連續四年維持正成長。零售業則受到先前汽機車銷量不振拖累，全年營業額年增率由正轉負、年減0.2%，結束連九年正成長。

展望今年，經濟部表示，隨企業獲利成長、薪資調升及股市交易熱絡，加上政府優化稅制與政策，今年民間消費動能有望回溫。

經濟部統計，批發業去年全年營業額為14兆718億元，年增8.7%。主要受惠AI伺服器與相關供應鏈出貨動能，機械器具批發業全年營業額達7兆1,579億元，年增23.8%，成最大貢獻來源。

餐飲業方面，去年全年營業額為1兆674億元，年增2.9%，同樣寫下歷年新高。經濟部指出，飲料店持續展店並推出聯名新品，全年營業額年增7.1%；外燴及團膳承包業則受航空旅運需求穩定成長及企業團膳訂單增加帶動，全年年增8.6%。

唯獨零售業表現相對承壓，去年全年營業額4兆8,448億元，年減0.2%。經濟部統計處副處長陳玉芳指出，顯示民眾消費結構偏向日常與剛性支出，綜合商品零售仍維持成長，但高單價、耐久財買氣相對保守，另受出國潮分流影響，部分內需消費動能趨於平緩。