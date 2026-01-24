快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

經長赴美 供應鏈合作聚焦 參加經濟繁榮夥伴對話

經濟日報／ 記者洪安怡余弦妙／台北報導

台美關稅談判底定，後續將透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化台美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作。外傳台美經濟繁榮夥伴對話將於26日登場，經濟部昨（23）日證實，部長龔明鑫已啟程赴美，將出席EPPD會議，啟動雙方後續合作布局。

外界關注，此次對話為台美關稅談判底定後的重要官方交流，也是美國前總統川普重返白宮後，雙方首度舉行的EPPD會議，外界關注本次對話是否聚焦供應鏈合作、雙向投資布局，以及是否觸及「矽和平宣言」等關鍵議題。

行政院長卓榮泰昨日表示，台美談判後續仍須努力。接下來的台美貿易協議將涵蓋工業、農業及各行各業，期盼在兩、三周內能看到較為明確的進展。

台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）於2020年11月正式啟動，為川普首任期卸任前建立的台美經貿對話機制，目的在於擴大雙邊經濟合作層面，並強化經貿互動與政策協調，成為近年台美重要的官方經貿溝通平台。

最近一次EPPD會議為2024年10月舉行的第五屆會議，採實體與視訊混合方式於台北及華府同步進行。當時由我方時任經濟部長郭智輝、時任外交部常務次長陳立國，與時任美國國務院次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）進行對談，會中聚焦因應經濟脅迫、運輸、供應鏈與投資安全，以及能源轉型等議題。台美雙方亦就與第三國合作、拓展未來合作領域及加強資訊共享等面向交換意見，並於會前完成「經濟繁榮夥伴對話合作備忘錄」續約，同意再延長五年，今年會議亦為續約後首次召開。

會議 美國

延伸閱讀

批政院睜眼說瞎話 學者稱「能動支2.8兆元」：卓榮泰不會執政就下台

張惇涵率中選會委員被提名人拜會 傅崐萁：卓榮泰要辯論放馬過來

卓榮泰：水資源若無預算支持 如千里堤防發生裂縫

影／曾文、南化水庫聯通管通水 卓榮泰：一條水管救了全世界

相關新聞

工業生產指數 去年創高 成長16.7% 連兩年正成長

經濟部昨（23）日公布，2025年全年工業生產指數達112.16，年增16.7%，與占比最大的製造業生產指數同創歷史新高...

批發業營業額 寫新紀錄

內需動能持續發揮支撐力道。經濟部昨（23）日公布，去年批發業與餐飲業全年營業額雙雙寫下歷年新高，其中餐飲業營業額年增率已...

經長赴美 供應鏈合作聚焦 參加經濟繁榮夥伴對話

台美關稅談判底定，後續將透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化台美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作。...

止步9連紅…零售業全年營收驚見衰退 汽車關稅惹禍

經濟部23日公布114年全年批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業及餐飲業全年營業額均創歷史新高，只有零售業表現較去年差，...

批發、餐飲營業額寫新高 零售業受汽機車拖累由正轉負

內需動能持續發揮支撐力道。經濟部23日公布，去年批發業與餐飲業全年營業額雙雙寫下歷年新高，其中餐飲業營業額年增率已連續四...

台美關稅談判後接力 龔明鑫已出發赴美出席EPPD

台美經貿互動持續推進，在關稅談判告一段落後，雙方官方交流隨即接力展開。經濟部23日證實，部長龔明鑫已啟程赴美，將出席台美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。