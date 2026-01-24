經長赴美 供應鏈合作聚焦 參加經濟繁榮夥伴對話

台美關稅談判底定，後續將透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化台美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作。外傳台美經濟繁榮夥伴對話將於26日登場，經濟部昨（23）日證實，部長龔明鑫已啟程赴美，將出席EPPD會議，啟動雙方後續合作布局。

外界關注，此次對話為台美關稅談判底定後的重要官方交流，也是美國前總統川普重返白宮後，雙方首度舉行的EPPD會議，外界關注本次對話是否聚焦供應鏈合作、雙向投資布局，以及是否觸及「矽和平宣言」等關鍵議題。

行政院長卓榮泰昨日表示，台美談判後續仍須努力。接下來的台美貿易協議將涵蓋工業、農業及各行各業，期盼在兩、三周內能看到較為明確的進展。

台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）於2020年11月正式啟動，為川普首任期卸任前建立的台美經貿對話機制，目的在於擴大雙邊經濟合作層面，並強化經貿互動與政策協調，成為近年台美重要的官方經貿溝通平台。

最近一次EPPD會議為2024年10月舉行的第五屆會議，採實體與視訊混合方式於台北及華府同步進行。當時由我方時任經濟部長郭智輝、時任外交部常務次長陳立國，與時任美國國務院次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）進行對談，會中聚焦因應經濟脅迫、運輸、供應鏈與投資安全，以及能源轉型等議題。台美雙方亦就與第三國合作、拓展未來合作領域及加強資訊共享等面向交換意見，並於會前完成「經濟繁榮夥伴對話合作備忘錄」續約，同意再延長五年，今年會議亦為續約後首次召開。