工業生產指數 去年創高 成長16.7% 連兩年正成長

經濟部昨（23）日公布，2025年全年工業生產指數達112.16，年增16.7%，與占比最大的製造業生產指數同創歷史新高，且連兩年正成長。

2025年12月工業生產指數為131.76，年增21.57%，製造業生產指數為133.94，年增22.98%，雙雙連續22個月呈現正成長。

2025年工業生產指數與年增率

經濟部指出，AI需求持續引領製造業生產，加上台美對等關稅談判也確定稅率降至15％不疊加，有助活絡傳產生產，今年製造業生產指數料將維持正成長，預估1月年增率可望逼近四成。

觀察12月各業別表現，以資訊電子產業表現最為亮眼。其中，電子零組件業生產指數年增19.32%，增幅已是連24個月正成長，主要受惠高效能運算與人工智慧應用需求持續暢旺，帶動12吋晶圓代工、IC封測、IC設計及記憶體等產品增產；電腦、電子產品及光學製品業年增率更高達133.1%，寫下歷年最大增幅，主因AI應用及雲端資料服務需求熱絡，加上半導體產業投資動能延續，推升伺服器、通訊設備及相關零組件生產。

在四大傳統產業中，機械設備業全年表現相對穩健，2025年全年生產指數年增5.26%，是連續第二年正成長。經濟部指出，主要受惠電子零組件及半導體相關產業持續擴充產能，帶動半導體製程設備、印刷電路板設備及自動化倉儲設備等需求成長，支撐機械設備業生產動能。其餘傳統產業則仍承壓。基本金屬業全年生產指數年減5.53%，汽車及其零件業全年年減8.08%，除車市需求保守、庫存去化外，部分零組件內外銷訂單縮減，也壓抑整體生產表現。

展望今年，經濟部統計處預估，1月製造業生產指數會介於130.69至134.69之間，將較去年12月減少。不過，AI應用持續擴展，短期內在春節前備貨效應帶動下，整體製造業可望穩健。