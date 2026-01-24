美廉社母公司喊買OK超商

旗下擁有美廉社的連鎖超市業者三商家購公告，將以一點二五億元收購ＯＫ超商。三商家購表示，此次併購主要是強化競爭力、擴大零售經營規模，對公司未來營運發展具正面影響。而這也是近三年內國內四大超商再出現併購案。

三商家購昨舉行董事會，通過取得來來超商公司（即OK超商）百分之百股權及相關智慧財產權買賣契約。三商家購表示，之所以收購ＯＫ超商，主要著眼於長期經營發展，希望結合雙方通路資源與營運基礎，藉此強化服務品質與營運效能，並持續聚焦提升顧客體驗與服務水準。

三商家購表示，在公平會審核後完成交割，未來雙方將維持既有品牌、通路定位及營運模式，各自獨立經營，確保服務延續性與穩定性，期提供消費者更多元商品及服務。

美廉社母公司三商家購宣布，以一點二五億元收購ＯＫ超商。記者劉學聖／攝影

三商家購旗下美廉社為台灣超市二哥，目前共有八百一十三店，僅次於全聯。總經理邱光隆日前才表示，今年目標店數要突破九百店，加盟比重也要從去年的百分之卅七，提高到百分之四十至五十。

在台灣四大超商中，統一超商、全家店數分別超過七千店、四千店，穩定維持兩強格局，而萊爾富、ＯＫ與兩強則有不小的差距，萊爾富目前門市超過一千八百店，而ＯＫ則是在去年大規模關店，目前全台店數已經不到四百店，營運上相對辛苦。

二○二三年十月，聯邦銀行以不到四十億元的金額從光泉汪家手上買下萊爾富後，去年營收已較二○二四年成長一成、突破二百五十億元，展現穩健且持續的成長動能，但ＯＫ則持續沉寂，近年來不管是服務、營運表現，都在四大超商中遠遠落後，因此過去市場上只要有超商退出市場的傳聞時，ＯＫ屢次被點名，更被認為是很好的併購對象。

相較於萊爾富的出售價格，ＯＫ低了許多。有流通業內人士分析，ＯＫ去年關了上百店，現在只剩不到四百店，且近年來店況很差，先前大量做包裹店取，把很多貨架都撤了，還被稱為是「蝦皮倉庫」，店況很舊也沒有在改裝，設備殘值很低，品牌價值，在小商圈中都沒有競爭力。

商研院商業發展與策略研究所所長朱浩表示，美廉社本來希望自己達到規模化，先前大量招加盟主，原先目標前年一千兩百間店，但發現靠自己行不通，就只能靠併購，而從價格看出來，ＯＫ早就想退出市場，雙方才一拍即合，兩家企業店數相加達到規模化後，採購、管理上才能進一步降低成本，在規模上逼近領先群。