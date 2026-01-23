止步9連紅零售業全年營收驚見衰退 汽車關稅惹禍

經濟部23日公布114年全年批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業及餐飲業全年營業額均創歷史新高，只有零售業表現較去年差，但仍為歷年次高，且差距甚小，經濟部表示，汽車買氣受關稅影響而下滑，以及國人熱衷出國採購，都是零售業營業額無法創新高的原因。

114年批發業營業額為14兆718億元，營收創歷年新高，年增率8.7％，連續2年正成長。餐飲業營業額為1兆674億元，營收也是歷年新高，年增率2.9％，則是連續4年正成長。

相對之下，零售業表現較不理想，全年營收4兆8448億元，營業額是歷年次高，僅次於113年的4兆8543億元，年增率為負0.2％，結束了連續9年的正成長。雖然零售業的整體消費量較上年減少，民眾消費偏向必要性的支出，耐久財的消費動能平緩，但114年只比113年少了95億元。

統計處副處長陳玉芳分析，零售業減少最多業別為汽機車售業，較上年減少681億元，其次是燃料減少143億元、布疋及服飾品零售業減少91億元；其中，汽機車零售業買氣不佳，主要是受到對等關稅談判不確定因素的影響，但其實到了第4季買氣已有所回溫，第1季至第4季年增率依序為-0.4％、-13.9％、-14.1％，以及-0.4％，全年-7.5％。

燃料零售營業額減少是因為油價下跌，布疋及服飾品零售業營業額下降則與國人熱衷出國旅遊有關，消費者減少在國內採購精品，影響業績。

114年零售業營業額小幅衰退0.2％，不含汽機車的營業額年增率，卻是成長1.5％，顯示零售業受到耐久財消費的影響而顯得疲弱。不過，現在台美對等關稅談定，經濟部認為，不確定及預期心理已消除，且114年業績不佳，對115年而言，基期偏低，預期在貨物稅減徵政策的加持下，今年汽車買氣將可回溫。

陳玉芳對今年零售業營收有信心，廠商獲利表現良好，可望提高今年獎金及薪資，加上基本工資調升，民眾可支配所得增加，又台北股市指數攀高、交易熱絡，可望挹注財富效果，另外稅制優化、促進觀光等擴大內需政策，均可挹注零售業成長動能。