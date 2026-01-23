批發、餐飲營業額寫新高 零售業受汽機車拖累由正轉負

內需動能持續發揮支撐力道。經濟部23日公布，去年批發業與餐飲業全年營業額雙雙寫下歷年新高，其中餐飲業營業額年增率已連續四年維持正成長。不過，零售業受到先前汽機車銷量不振拖累，全年營業額年增率由正轉負、年減0.2%，結束連九年正成長。經濟部表示，隨企業獲利成長、薪資調升及股市交易熱絡，加上政府優化稅制與政策，今年民間消費動能有望回溫。

依據經濟部統計，批發業去年全年營業額為14兆718億元，年增8.7%。經濟部指出，主要受惠人工智慧、高效能運算及雲端服務等新興科技應用快速拓展，帶動AI伺服器與相關供應鏈出貨動能，機械器具批發業全年營業額達7兆1,579億元，年增23.8%，成為最大貢獻來源。

餐飲業方面，去年全年營業額為1兆674億元，年增2.9%，同樣寫下歷年新高。經濟部指出，飲料店持續展店並推出聯名新品，全年營業額年增7.1%；外燴及團膳承包業則受航空旅運需求穩定成長及企業團膳訂單增加帶動，全年年增8.6%。

唯獨零售業表現相對承壓，去年全年營業額4兆8,448億元，年減0.2%。經濟部統計處副處長陳玉芳指出，這主要反映高基期下的正常修正，顯示民眾消費結構偏向日常與剛性支出，綜合商品零售仍維持成長，但高單價、耐久財買氣相對保守，另受出國潮分流影響，部分內需消費動能趨於平緩。

其中，汽機車零售業成為全年零售業由正轉負的關鍵拖累。陳玉芳指出，若扣除汽機車零售業影響，全年零售業營業額其實年增1.5%；顯示整體零售基本盤仍在。她分析，汽機車買氣在去年第2、3季受政策與關稅不確定性牽動，民眾觀望情緒較濃，導致全年表現轉弱；第4季隨新車上市、車商加碼促銷及政策挹注，買氣明顯回溫，尤其12月交車量放大，單月營業額達835億元、年增10.2%。

陳玉芳認為，在汽車關稅尚未定案下，觀望態度仍在，但實際有購車需求者仍會進場，搭配貨物稅減徵政策持續發揮效果，今年汽車買氣可望逐步回溫，相關不確定性若進一步消除，將有助拉抬銷售動能。

展望今年，陳玉芳分析，企業去年獲利成長、景氣回暖，有助於調升員工薪資，加上今年股市交易持續熱絡，隨著民眾可支配所得提升，財富效果可望挹注消費動能；同時，政府推動優化稅制、調升所得稅減免額度、延續貨物稅減徵並促進觀光等擴大內需措施，均有助支撐消費表現。主計總處與多數預測機構均評估，民間消費動能有望回溫。