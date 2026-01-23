快訊

台美關稅談判後接力 龔明鑫已出發赴美出席EPPD

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台美經貿互動持續推進，在關稅談判告一段落後，雙方官方交流隨即接力展開。經濟部23日證實，部長龔明鑫已啟程赴美，將出席台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）會議，持續推進台美經濟合作。此行正值台美對等關稅談判告一段落之際，外界關注雙方後續合作布局。

賴清德總統日前指出，目前台美關稅談判已底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」等既有機制，進一步深化台美在供應鏈、數位貿易，以及科學與技術等領域的合作。

據了解，龔明鑫此行並未由次長層級官員隨行，而是由相關業務單位陪同出訪，行程預估約一周後返台。至於本屆EPPD會議的具體時程，外界傳出可能於26、27日左右舉行，但經濟部未正面回應，僅表示龔明鑫已出發赴美，相關會議將於近期召開，後續若有進一步消息，將適時對外說明。

由於此次對話為台美關稅談判底定後的重要官方交流，也是美國前總統川普重返白宮後，雙方首度舉行的EPPD會議，外界關注本次對話是否聚焦供應鏈合作、雙向投資布局，以及是否觸及「矽和平宣言」等關鍵議題。

台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）於2020年11月正式啟動，為川普首任期卸任前建立的台美經貿對話機制，目的在於擴大雙邊經濟合作層面，並強化經貿互動與政策協調，成為近年台美重要的官方經貿溝通平台。

最近一次EPPD會議為2024年10月舉行的第五屆會議，採實體與視訊混合方式於台北及華府同步進行。當時由我方時任經濟部長郭智輝、時任外交部常務次長陳立國，與時任美國國務院次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）進行對談，會中聚焦因應經濟脅迫、運輸、供應鏈與投資安全，以及能源轉型等議題。台美雙方亦就與第三國合作、拓展未來合作領域及加強資訊共享等面向交換意見，並於會前完成「經濟繁榮夥伴對話合作備忘錄」續約，同意再延長五年，今年會議亦為續約後首次召開。

會議 關稅 經濟部

