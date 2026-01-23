工業、製造業生產指數連22紅 全年增幅寫15年新高

工業生產動能續強。經濟部23日公布，2025年12月工業生產指數為131.76，年增21.57%，製造業生產指數為133.94，年增22.98%，雙雙連續22個月呈現正成長。累計2025年全年，工業生產指數為112.16，年增16.7%，製造業生產指數為113.12，年增17.87%，不僅連續第二年正成長，年增幅亦雙雙創下15年來新高。

觀察12月各業別表現，以資訊電子產業表現最為亮眼。其中，電子零組件業生產指數年增19.32%，增幅已是連24個月正成長，主要受惠高效能運算與人工智慧應用需求持續暢旺，帶動12吋晶圓代工、IC封測、IC設計及記憶體等產品增產；電腦、電子產品及光學製品業年增率更高達133.1%，寫下歷年最大增幅，主因AI應用及雲端資料服務需求熱絡，加上半導體產業投資動能延續，推升伺服器、通訊設備及相關零組件生產。

在四大傳統產業中，機械設備業全年表現相對穩健，2025年全年生產指數年增5.26%，是連續第二年正成長。經濟部指出，主要受惠電子零組件及半導體相關產業持續擴充產能，帶動半導體製程設備、印刷電路板設備及自動化倉儲設備等需求成長，支撐機械設備業生產動能。

其餘傳統產業則仍承壓。基本金屬業全年生產指數年減5.53%，主因國際鋼鐵市場需求不佳，加上部分廠商進行產線歲修，致鋼材相關產品減產；化學材料及肥料業全年年減2.9%，主要受終端需求疲弱及海外低價競爭影響，部分廠商調節減產或進行產線檢修；汽車及其零件業全年年減8.08%，除車市需求保守、庫存去化外，部分零組件內外銷訂單縮減，也壓抑整體生產表現。

依統計處預估，今年1月製造業生產指數會介於130.69至134.69之間，將較去年12月減少。經濟部指出，地緣政治風險、貿易政策變化等不確定因素，仍可能影響全球經濟成長力道；不過，高效能運算與AI應用持續擴展，各國積極建置AI基礎設施，加上半導體先進製程與伺服器需求強勁，將持續支撐我國製造業生產動能，短期內在農曆春節前備貨效應帶動下，整體製造業表現可望維持穩健。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，去年製造業生產成長的主要動能，集中在資訊電子產業，尤其是電腦、電子產品及光學製品業與電子零組件業，最大貢獻與伺服器等相關產品生產拉升有關。相較之下傳統產業表現仍偏弱，不過以12月來看，若扣除上述兩大成長較強的業別後，製造業的年減幅度已較先前縮小。

陳玉芳指出，傳統產業承壓主要受到全球終端需求疲弱、中國大陸產能過剩及海外低價競爭等因素影響，導致基本金屬、化學材料等業別仍呈現減產，但其中與半導體供應鏈相關的材料仍具支撐，例如基本金屬業的靶材、銅箔，以及化學材料業的拋光矽晶圓等。此外，目前台美關稅結果為15%且不疊加，對傳統產業有利，有助其在全球市場回到較對等、公平的競爭位置，整體後續仍將持續觀察。